Caroline Aquino pide dejen de asumir que sus frases en Instagram van dirigidas a alguien

Caroline Aquino se dirigió este domingo hacia sus seguidores en Instagram tras ser titular de algunos portales ayer y en las últimas semanas debido a las frases que comparte en sus publicaciones.

La comunicadora dedicó un minuto de su fin de semana para enviarle buenos deseos a los usuarios de esa red social y aprovechar para hacer la petición.

"Hola, buenas tardes. Feliz domingo para todos, por aquí saludándoles y mandándoles como siempre todo mi cariño y gratitud para esta comunidad tan hermosa. Y aprovecho de paso, por favor, para pedirles que dejen de asumir que las cosas que coloco en mis publicaciones de Instagram, las frases que coloco en mis captions, van dirigidas a X o Y persona, porque no es así", expresó Aquino.

"Y los que me siguen hace años en esta red social saben que siempre he colocado frases bonitas, de amor, de desamor, de la vida, cositas que veo que me resultan interesantes las coloco en mis fotografías, sin ningún destino en especifico", señaló.

"Por favor, eso no va dirigido a nadie. Así que por favor, ténganlo pendiente. Les mando un besito y que pasen un feliz domingo", finalizó.

Este sábado, Aquino fue acusada de enviarle una indirecta a Dj Adoni, con quien fue vinculada sentimentalmente en el mes de abril, y a su esposa, Lisabely Lugo.

"Asegúrate de ser feliz en la vida real, no solo en las redes sociales", dice el texto en cuestión.