Caroline Aquino confiesa que se divorció enamorada

La comunicadora Caroline Aquino reveló que se divorció de Luis Almánzar estando enamorada, a pesar de haber vivido "el duelo dentro del matrimonio" que terminó en octubre del año 2023 tras casarse en 2021.

Durante una entrevista en el programa "Noche de Luz", Aquino explicó que intentó mantener su relación, pero "no aguantaba más sentirme tan triste y tan sola en una relación de familia con mi pareja".

Asimismo, la también actriz afirmó que ella y su exesposo llegaron a buscar ayuda de profesionales para continuar juntos.

"Yo quiero mucho al papá de mi hijo, pero sé que no nos entendemos y que no es la persona que no es la persona que me va hacer feliz porque se intentó todo, yo le di todas las oportunidades y no se puedo", admitió.