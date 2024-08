Campeones de "Batalla" cuentan cómo la competencia les cambió la vida: "Vivo del freestyle"

Desde lograr comprar inmuebles hasta vivir del freestyle, así le ha cambiado la vida la competencia anual Red Bull Batalla Internacional a los ganadores de diferentes ediciones.

Red Bull Batalla Centroamérica se celebrará la noche de este viernes 9 de agosto en el salón de eventos de Sambil, Santo Domingo, donde el rapero que resulte ganador asegurará su lugar en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2024, que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

Miles de talentos alrededor del mundo han sido impactados por el concurso, desde su fundación en el año 2005. Con el objetivo de inscribirse en el concurso, algunos participantes esperaron con ansias cumplir la mayoría de edad o salieron de su país natal hacia una nación donde encontraran una sede.

ÉXODO LIRICAL

Con apenas 15 años, en el año 2018, Éxodo Lirical se inscribió por primera vez en Red Bull Batalla, pero un año después el reglamento cambió y la edad mínima para participar comenzó a ser 18 años, por lo que tuvo que esperar hasta el 2020 para volver.

Finalmente, el dominicano Éxodo llegó a convertirse en campeón en 2020, 2021 y 2022.

Éxodo aseguró a reporteros de LISTÍN DIARIO que Red Bull Batalla no solo ha cambiado su economía, sino también en perspectiva "de ver cómo la gente y cómo la sociedad puede llegar a tomar una disciplina en la cual hayas tenido éxito por medio de tu persona" e igualmente "a "nivel de influencia.

"En lo económico, el alcance, las oportunidades, ha cambiado muchísimo", añadió.

Sobre el mayor logro que conquistó, Éxodo mencionó haber vencido en el año 2020 al campeón mundial de ese entonces, Bnet.

SNK

El costarricense SNK, actual campeón, quien lleva nueve años participando de manera consecutiva en la legendaria competencia de improvisación, confesó que actualmente vive exclusivamente de su carrera siendo "gallo" (freestyler o MC).

"En el 2019, cuando gané mi primera Red Bull y quedé cuarto lugar del mundo en España, en uno de los mejores años de auge de freestyle, ahí me cambió la vida, a partir de ese día vivo del freestyle, no me dedico a otra cosa, hemos comprado todo lo que tenemos en mi familia, digamos los bienes y demás, entonces yo le debo mucho a Red Bull Batalla", contó SNK a LISTÍN DIARIO.

En caso de ganar en esta edición, SNK se convertiría en el segundo tetracampeón de la historia de Red Bull Campeón tras coronarse en los año 2019, 2020 y 2023.

Su mayor rival es Éxodo Lirical, ya que también participa por su cuarto trofeo, sin embargo, lo considera uno de sus mejores amigos fuera del escenario.

SHIELD MASTER

Shield Master, quien en esta edición pertenece al panel de jueces, comenzó su trayectoria en Red Bull Batalla en el año 2019, aunque audicionó un año antes, pero no logró clasificar. Luego en 2021 decidió terminar la universidad y regresó al año siguiente para participar en la primera entrega de la Batalla de Centroamérica.

"Antes de las batallas de Red Bull yo era una persona muy tímida por las cámaras, en la sociedad, en las redes y este medio te obliga a no ser tímido porque te hacen entrevistas, estás frente a un público", explicó en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

Además de evolucionar en su comportamiento, Shield Master afirmó que también ha tenido la oportunidad de conocer otras culturas al viajar a diferentes países, conocer compañeros de otras nacionalidades y ganar popularidad a lo largo de su paso por Red Bull Batalla.