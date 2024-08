Desde cantar descalzo hasta embarazos sin revisiones médicas, la criticada vida de Camilo y Evaluna

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner no solo han sido objeto de fuertes polémicas por su estilo de crianza, sino también por la convivencia que tienen como esposos y hasta su manera de vestir. Y es que los artistas tienen son extravagantes hasta en la manera comportarse y las costumbres que ahora están inculcando en sus hijas.

El último episodio de juicio público que vivió la pareja fue el pasado 5 de agosto, cuando compartieron el video del nacimiento de su hija Amaranto en casa y con la ayuda de una partera, tal y como ocurrió con su primogénita, Índigo.

Los nombres de ambas niñas también han sido tema de conversación, ya que los internautas entienden, no son femeninos y extraños.

Tener un collar con leche materna

El pasado 4 de junio, durante una entrevista en “El Hormiguero”, Camilo volvió a ser noticia por una nueva revelación sobre su familia.

El artista colombiano tiene un collar de la leche materna de su esposa cristalizada en resina como regalo por las oraciones que hizo pidiéndole a Dios para que ella se convirtiera en una “vaca lechera” y pudiera amamantar en grandes cantidades a sus hijos, lo cual era uno de sus sueños.

Camilo contó que a Evaluna le diagnosticaron que no podía tener hijo y el accesorio le recuerda el poder de la manifestación.

Embarazos sin revisión médica

Evaluna y Camilo se convirtieron en padres por primera vez en abril de 2022 con la llegada de su hija Índigo y recientemente recibieron a su hija Amaranto. Ambos nombres escogidos al azar sin saber el sexo del bebé.

El año pasado, Evaluna fue criticada nuevamente por confesar que no acudió a sus revisiones médicas, optando un proceso sin ecografías ni ultrasonidos y “guiado por la fe”.

“Todo fue con la partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo”, reveló.

Camilo y Evaluna anuncian el nacimiento de su segunda hija, Amaranto Lea también

Camilo y la pequeña Índigo acompañado a Evaluna en el proceso de parto casero.Fotografía vía IG de Camilo

Comerse la placenta

Fue en otro programa español, específicamente “La Resistencia”, donde Camilo informó hace dos años que Evaluna se comió la placenta tras dar a luz, algo que también ha hecho Kim Kardashian.

El intérprete de “Vida de rico” explicó que la comadrona se encargó de encapsular la placeta para el consumo de Evaluna.

"Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que preparó todo, nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades", dijo Camilo.

No usar calzado

Camilo fue cuestionado en una ocasión sobre la limpieza de su casa luego de publicar un video de Índigo con los pies sucios. Mientras otros usuarios señalaron lo perjudicial que puede ser tener un niño descalzo.

Sin embargo, lejos de enojarse con sus seguidores en redes sociales, Camilo bromeó: “¿Esta niña de quién es hija?”.

Por su lado, Camilo confirmó en el mes de febrero que estar descalzo, especialmente cuando está sobre el escenario, lo conecta más con su público.

Casarse sin tener relaciones sexuales

Aunque en una época era común, Evaluna y Camilo sorprendieron a sus fanáticos tras dar a conocer que se casarían sin tener relaciones sexuales durante su noviazgo, que duró ocho años. Evaluna había decidido llegar virgen al matrimonio por razones espirituales debido a que la cantante profesa la fe cristiana, junto a sus padres.

"A los 15 años tomé la decisión de guardarme hasta el matrimonio y me encantó esto porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. Sabía que sería difícil y todo el mundo me decía que era la peor idea del mundo, yo no los escuché y sí me costó mucho, pero para mí fue una gran revelación, era mi propósito y Camilo fue bellísimo, ni modo, tuvo que sufrir un poco con mi castidad, pero lo aguantó", dijo Evaluna.

Su posición atrajo titulares, pero Ricardo Montaner la defendió la elección de su hija, que "más que un pacto conmigo, un pacto con Dios".

La pareja se casó el 8 de febrero de 2020.

No se separan

Hace unas semanas, Evaluna fue acusada de "dramática" y "tóxica" por romper en llanto al anunciar que tenía que separarse de Camilo durante cinco días.

Evaluna debía volver a su casa en Miami y prepararse para su parto mientras Camilo terminaba su gira en España.