Caroline Aquino dice no le gusta el contenido de moda del que ha sido "víctima"

La comunicadora y actriz Caroline Aquino confesó que no le agrada el contenido que se está haciendo actualmente en las plataformas digitales y programas de radio del país.

Aquino, quien se considera víctima de dichos segmentos de moda, definidos popularmente como "meterle al bloque", entiende que está modalidad logra que el espacio tenga notoriedad, pero la respeta, según explicó durante su paso por la alfombra roja de la gala premier de "Perdiendo el juicio", la nueva comedia romántica de Caribbean Films, donde fue abordada por el periodista Richard Hernández.

"A mí no me gusta, no me gusta para nada, no soy partícipe de eso, respeto la estrategia, los que lo hacen, los que quieren los números, pero a Caroline Aquino independientemente de ser una persona pública, como consumidora, como comunicadora, no me gusta", expresó la animadora.

En ese sentido, Aquino admitió ser de las "favoritas" para generar visitas a los canales de YouTube y captar audiencia.

"Yo soy de las favoritas, yo soy de las que dan los números como dicen, pero nada, que sigan haciendo su trabajo", dijo.

Aquino estuvo como maestra de ceremonias del estreno de la cinta dirigida por Frank Perozo y adelantó que regresará a las salas de cine a finales de 2024 con "Los Herederos", la próxima historia del mismo director y productores de "Perdiendo el juicio".

En "El Heredero", Aquino estará acompañada de los humoristas dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes y del actor e influencer venezolano Marko.