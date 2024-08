Gabi Desangles y Frank Perozo niegan que su relación sentimental sea parte de una promoción

Gabi Desangles y Frank Perozo expresaron que se sienten muy “contentos” y “felices” en su relación sentimental y negaron que sea parte de una promoción para una película.

“Lo que se ve no se pregunta”, dijo Perozo. "Tratamos de retrasar eso un poco(hacer público su relación) y ya lo que queda es tirar pa´lante”.

La pareja llegó a la premier de la película “Perdiendo el juicio” y hablaron con la prensa sobre su noviazgo.

“Muy contenta. Me siento muy orgullosa del hombre con el que estoy y feliz de la vida y agradecida de Papá Dios de tener tantas cosas lindas al mismo tiempo: trabajo, un hombre que me apoya, que me quiere y que me cuida”, dijo Desangles.

Perozo es el director de “Perdiendo el juicio”, cinta que se estrena en cines este 8 de agosto.

Los rumores de relación de la pareja empezaron a circular hace unas semanas y aunque no lo habían confirmado, se les veía juntos en algunos eventos públicos y compartiendo con amigos o simplemente disfrutando ellos solos.