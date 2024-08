¿Del odio al amor?, actores de "Perdiendo el juicio" relatan vivencias amorosas

La película “Perdiendo el juicio” estará en las salas de cine de Caribbean Cinemas desde el próximo jueves 8 de agosto con un elenco encabezado por Shalim Ortiz, Clarissa Molina, Tiby Camacho, Marko, Nio García, Kenny Grullón, Julián Gil, Aquiles Correa, Nelfa Núñez y Cheddy García. Además de la participación especial de Charytín Goyco y la dirección de Frank Perozo.

Los protagonistas de esta historia, los dos solteros, no están buscando el amor ni han tenido la oportunidad de tener una relación como la de sus personajes Mara (Clarissa Molina) y Mateo (Shalim Ortiz) en la trama, que la noche del lunes tuvo su gala premier en Downtown Center y que inicia con un desacuerdo entre ambos y termina en enamoramiento.

“¿Del odio al amor? No, mis relaciones casi siempre han sido de amor a más amor”, afirmó Clarissa a LISTÍN DIARIO.

Por su lado, Shalim confesó: “Yo creo que todos de una forma u otra hemos vivido un amor impredecible. Mateo y Mara en la película reflejan una realidad de muchos, que de repente hay alguien que no te cae tan bien o te da un roce raro”.

Sobre usar aplicaciones para buscar pareja, Clarissa Molina negó haber recurrido a este tipo de modalidad virtual para encontrar el amor, como Tinder. Al contrario de su compañero, Shalim Ortiz, quien reveló tiene un perfil en dicha app.

Tiby Camacho, Marko, Clarissa Molina y Shalim Ortiz durante un encuentro con miembros de la prensa, la mañana del lunes.JOSÉ ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

En el caso de Tiby Camacho, la actriz explicó que suele empezar un romance después de no tener a esa persona como una opción.

“A mí sí me ha pasado, lo intentan y lo intentan, entonces me enojo porque al que más odiaba, me enamora”, señaló Tiby.

NUEVAS OPORTUNIDADES

Shalim Ortiz por primera vez llegará a Puerto Rico, donde nacieron él, su padre, Elín Ortiz, y sus hermanos, Sharinna y Alexander Ortiz Goyco, con una película, ya que “Perdiendo el juicio” será proyectada en la isla. También pudo volver a trabajar en la pantalla grande junto a su madre, la estrella dominicana Charytín Goyco.

“Desde que comencé a trabajar con Zumaya Cordero, específicamente en “Flow Calle”, fue un antes y un después. Más lo que yo haya podido conseguir, Caribbean es una compañía en la que como actor uno quisiera trabajar y que me hayan llamado otra vez es un gran regalo de vida”, expresó Shalim.

Clarissa Molina durante el encuentro de prensa para hablar sobre "Perdiendo el juicio".JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

Adicional a su trabajo en “El Gordo y La Flaca” en Miami y en el ámbito del séptimo arte de República Dominicana, Clarissa Molina también está viajando a Puerto Rico para la filmación de la película dirigida por Roselyn Sánchez, “Diario, mujer y café”, donde actúa junto a Charytín Goyco, Karla Monroig, Angélica Vale y Angelique Burgos (Burbu).

“Creo que ya para el año que viene sale y es muy enriquecedor todo lo que también he estado viviendo al otro lado con Roselyn Sánchez”, confesó.

“Charytín es uno de mis modelos a seguir definitivamente, ella es espectacular, tiene esa energía, tiene su carrera intacta, ella también cuidándose, como lleva su vida personal y su carrera, ella me fascina y trabajar con ella siempre es un privilegio”, añadió Clarissa.