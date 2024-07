El reguetonero mexicano que vive con su esposa y novia y con ambas tiene hijas

Dani Flow es un reguetonero mexicano conocido por sus letras explicitas y por estar en una relación poliamorosa con una esposa y una novia.

El urbano dio a conocer que se convirtió en padre por segunda vez de una niña llamada Jovalie con su novia, Valeria Zepeda. Dany ya tiene otra hija, Lucie, con su esposa, Jocelyne Lino.

El pasado mes de marzo durante un concierto el reguetonero dio a conocer que se convertiría en padre por segunda vez.

El anuncio lo hizo con un video que proyectó durante el show donde aparecían los tres y se defendían de las criticas a su inusual relación: “Ella no es así, ella es amor, es luz, es compañía, unión, fuerza, aprendizaje, familia. Somos una familia diferente, pero así nos amamos”.

El Heraldo publica que aunque el cantante de reguetón asegura tener una buena relación con Jocelyn Lino y Valeria Zepeda, en entrevista con el youtuber Gusgri admitió que le insistió a su esposa para que aceptara tener una relación poliamorosa. Indicó que, incluso, acudieron con un psicólogo para que pudiera ayudarlos.

“Llegó el momento en donde ya estoy saliendo de mi casa y mi esposa se queda sola, ella me empieza a demostrar inconscientemente que no está cómoda con esa vida. Yo no espero que los problemas avancen, sino que trato de arreglarlo rápido. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera cubrirme. Y de ahí me puse insistente y como que encontramos esta chava y la seleccioné, dije: ‘Ella es la buena para nosotros’”, afirmó Dani Flow.