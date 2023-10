Caroline Aquino se baja del columpio del amor, en el que ha logrado estabilidad efímera

Caroline Aquino volvió a bajarse del columpio del amor para dejar abierto su futuro en un campo en el que ha logrado estabilidad efímera.

Incluso, en estos siete años con el empresario Luis Almánzar, la farándula en los últimos tiempos removía comentarios de que estaban separados.

El miércoles, la comunicadora anunció el fin del matrimonio, luego de dos años de casada y siete en total de una relación con Luis Almánzar.

Cuando se conocieron, la presentadora de televisión venía de sufrir un fracaso matrimonial, que en 2014 colapsó.

En marzo del 2014, se publicó que Caroline Aquino confirmaba que presentaba una demanda de divorcio contra su entonces pareja, José Antonio Morillo Abreu (Titi).

“Este momento de mi vida sinceramente no es agradable. Toda mujer cuando está enamorada y se casa sueña que sea para siempre, pero por cosas de la vida no siempre es posible como en mi caso”, relató la presentadora del programa “De Extremo a Extremo”, tras lamentar que a poco tiempo de celebrar “una unión hermosa” ya anunciaba su separación.

En ese entonces, explicó que la ruptura se debía a “diferencias que no puede mediarse” y aseguró que “el amor no es lo único importante en una unión, sino también de la compresión, el respeto y los anhelos comunes”.

Además, comentó que no podía "afirmar ni negar" los rumores de que esa persona mantenía una relación amorosa con otra figura del medio.

“Si está o no con una joven del medio no lo puedo afirmar ni negar, pero si es así les deseo lo mejor porque siempre desearé lo mejor para él", indicó el mensaje de la comunicadora.

Al poco tiempo de concluir el proceso y el duelo, Caroline conoció a Luis Almánzar luego que éste la contrató para un evento.

"Él estaba organizando una fiesta cerrar el carnaval de su pueblo, Cotuí", recordaba Caroline años después en una entrevista con Jatnna Tavárez.

Según sus explicaciones, Luis y Jhoel López son buenos amigos, por lo que pidió le recomendara una animadora para la fiesta, y el presentador de televisión le recomendó a Caroline.

Después de la fiesta, empezó una relación laboral, pues Caroline le promovía un negocio de extensiones de cabello.

Luego, hace siete años, vinieron "muchas cosas lindas y lo más lindo de todo eso: Luis Alberto", el hijo de ambos.

El amor florecía en la pareja y en el año 2019 Luis sorprendió a Caroline al pedirle matrimonio en una iglesia en Cotuí (provincia Sánchez Ramírez).

Sin embargo, no fue hasta enero del 2021 cuando la pareja se casó en una íntima ceremonia en Punta Cana (provincia La Altagracia).

La pareja se casó en un hotel de la zona turística de Punta Cana, al este del país, según lo mostraban varias fotografías y videos que se filtraron en las redes sociales.

“Con Dios”, fue la frase que ella había colgado antes de la ceremonia que ponía un sello especial a la relación.

A Luis Almánzar se le escuchó decir que "nada fue planeado", que se hizo en menos de 24 horas, y que todo se dio como él quería, ambos descalzos en Punta Cana.

Sin embargo, en medio de la rutina de la vida, de vez en cuando surgían comentarios de que ellos no iban bien, lo que era replicado en páginas de farándula, programas y protagonistas de la prensa del corazón.

En mayo de 2022, el programa "Sin Filtro" daba cuenta de que ya estaban separados y que ella hasta la ropa le había sacado de la casa.

En julio de 2022, ante los constantes rumores de separación, la presentadora salió a desmentir la información y aclaró que en todas las relaciones hay altas y bajas, pero que en ningún momento han tocado el tema de separarse.

“No me estoy separando. No lo veo necesario responder, no responder. Yo tengo mi familia en paz, obviamente soy una mujer, y en toda relación de pareja mujer y hombre hay altas y bajas, pero en ningún momento se ha estado hablando de separación”, expresó Aquino al portal MasVip en julio de 2022.

A pesar de eso, los rumores volvían y se iban como olas. En abril de 2023, en los pasillos de la farándula se escuchaban comentándose sobre la ruptura en la pareja y que, incluso, estaban asistiendo a terapia de pareja y intentando salvar su relación por el bien del hijo de ambos.

El pasado 11 de agosto, Listín Diario publicó que luego de que en abril circularan rumores de divorcio con el empresario Luis Almánzar, con quien se casó en enero de 2021, Aquino insinuó su soltería cuando reporteros de este diario le preguntaron sobre la relación sentimental.

Este miércoles, los rumores quedaron confirmados por ella misma: "Hoy les comparto una noticia importante Luis y yo, después de una larga reflexión y en acuerdo mutuo, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio".