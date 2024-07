Jennifer López llega a los 55 años ¿y al final de su cuento de hadas?

“Esta es quien soy, he recogido algunas cicatrices en el camino, hay también cosas increíbles sobre mí, pero quiero a esta persona. Acepto quién soy. Esta soy yo ahora”, decía Jennifer López en entrevista con Efe sobre lo que muestra en ‘This is Me...Now’, un álbum con el que ha vuelto a la música diez años después.

Pero, ahora que debería estar de celebración por esa aceptación y ese regreso, ha cancelado su gira y todo apunta a que su historia de amor con Ben Affleck, que había sido una parte central del disco, llega a su fin.

El nacimiento de una estrella latina

Jennifer Lynn Lopez, que por ahora se llama todavía Jennifer Lyn Affleck, nació el 24 de julio de 1969 en Castle Hill, en el barrio de El Bronx de Nueva York (Estados Unidos). Hija de padres puertorriqueños, David Lopez y Guadalupe Rodríguez, es la mediana de tres hermanas.

De vocación temprana, comenzó a cantar y bailar con cinco años, y con siete sus padres la presentaron en numerosas actuaciones junto a sus hermanas. Pero no fue hasta la adolescencia, en su último año de instituto, que le llegó un primer pequeño papel en ‘My Little Girl’ (1986).

Ya de adulta se mudó a Manhattan para perfeccionar su formación en canto, baile e interpretación y participó en algunos musicales y en un coro, para después actuar en la serie japonesa ‘Synchronicity’. Y en 1993, fue una de las bailarinas de la gira de Janet Jackson.

Después de algún papel protagónico en producciones menores o series canceladas, a Jennifer le llegó por fin una oportunidad en el cine con ‘My Family de Gregory’ (1995) y posteriormente ‘Money Train’.

A partir de ahí siguió trabajando en películas de recepción mixta, tuvo su primer papel en una cinta relevante, ‘Selena’, el biopic donde Lopez daba vida a la cantante homónima, y que le valió el aplauso de la crítica.

Desde entonces, su carrera cinematográfica ha crecido, con éxitos y películas reconocidas como ‘Anaconda’ (1997), ‘Out of Sight’ (1998), ‘The Wedding Planner’ (2001), ‘Maid in Manhattan’ (2002), ‘Shall We Dance?’ (2004), ‘The Back-up Plan’ (2010), ‘Hustlers’ (2019) o ‘The Mother’ (2023).

La consagración de la Diva del Bronx

En cuanto a su carrera musical, Jennifer Lopez lanzó con éxito su primer álbum, ‘On the 6’, en 1999. Pero fue con ‘J.Lo’ (2001), el disco que le ha dado su apodo, como la artista se consagró internacionalmente.

Su discografía, al margen de recopilatorios, la completan ‘This Is Me... Then’ (2002), ‘Rebirth’ (2005), ‘Como ama una mujer’ (2007), ‘Brave’ (2007), ‘Love?’ (2011), ‘A.K.A’ (2014) y, tras diez años sin nuevos álbumes, ‘This is Me... Now’ (2024).

Cuando en 2001 se estrenaron simultáneamente el disco ‘J.Lo’, la película ‘The Wedding Planner’, Jennifer Lopez se convirtió en la primera persona que lograba estar a la vez en los números uno de la taquilla y de las listas musicales en una misma semana. Hasta ahora, nadie más lo ha logrado.

En cuanto a su vida personal, Jennifer Lopez ha pasado hasta cuatro veces por el altar y ha tenido varias relaciones conocidas. La última de ellas, una segunda parte con Ben Affleck que parecía ser la definitiva… Hasta ahora.

Pero muchos años antes, su primer amor fue David Cruz, un escritor y periodista de Costa Rica con el que J.Lo comenzó un noviazgo en la quincena: “crecimos juntos”, recordaba hace tiempo la artista para el Daily Mail.

Y si Cruz, que falleció a los 51 años, fue su primer novio; el modelo y actor cubano Ojani Noa, cinco años menor que Jennifer, fue quien la llevó al altar por primera vez. Apenas llevaban un año de noviazgo cuando en 1997 se dieron el ‘sí, quiero’ y prácticamente lo mismo duró su matrimonio porque todo terminó en 1998.

Muchas historias y dos grandes amores

Después de rumores sobre un posible romance con el empresario Tommy Mottola, que él ocasionalmente alimentó, pero ella siempre negó, Jennifer tuvo una fugaz relación con el rapero P. Diddy (Sean Combs), de 1999 a 2001. Ese mismo año se casó con el bailarín Cris Judd, pero se divorciaron en 2002.

Sin embargo, fue el cantante Marc Anthony aquel con el que Jennifer Lopez mantuvo su historia de amor más conocida. Amigos desde hacía tiempo, su noviazgo comenzó en 2004 con boda secreta incluida. En 2008 fueron padres de mellizos, pero en 2011 el cuento de hadas con ritmo latino terminó.

El bailarín Casper Smart, 18 años más joven que ella, fue su siguiente amor. Después, vivió una aventura con el rapero Drake entre 2016 y 2017; año en el que Lopez empezó a salir con el jugador de béisbol Alex Rodríguez hasta 2021.

Pero si hay otro relato romántico que destaca en la vida de J.Lo, ese es el de Ben Affleck. Porque se trata de un romance en dos capítulos, separados en el tiempo. Y es que ambos actores se conocieron en 2001 cuando trabajaron juntos y comenzaron a salir oficialmente en 2002.

En 2003, estrenaron ‘Gigli’, la película en cuyo rodaje se conocieron y que resultó ser un fracaso. Quién sabe si eso afectó o no a su relación, pero el caso es que si en 2003 se habían comprometido pero pospusieron su boda, en 2004 la cancelaron definitivamente, a pesar de estrenar también juntos y sin mucho éxito ‘Jersey Girl’.

Dos décadas después, en 2021, Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron darle una segunda oportunidad a su amor: “es difícil decir quién se beneficia más de esta relación”, dijo el actor a The Wall Street Journal. ‘Me siento muy afortunada y feliz y orgullosa de estar con él’, decía por su parte ella a la revista People.

El final del cuento de hadas

Todo parecía apuntar a que esta vez era la definitiva, puesto que en 2022 se casaron dos veces: una en Las Vegas, y otra en la celebración a la que acudieron sus allegados. Sin embargo, apenas dos años después el matrimonio podría estar acercándose a su inminente divorcio.

Los rumores comenzaron en mayo, después de mucho tiempo sin verlos juntos. Según Page Six, “llevarían separados desde marzo” y, de hecho, Ben habría calificado como “sueño febril” esta secuela con Jennifer: “si hubiera una manera de divorciarse por locura temporal, lo haría”, habría dicho el actor, según una fuente anónima.

“Han hecho lo posible por mostrarse unidos”, dijo esta fuente, que alegó que ambos artistas estaban ahora “centrándose en vivir por separado”. Y, a pesar de que J.Lo ha sido vista con Violet, la hija de Ben, en varias ocasiones; los rumores de ruptura cogieron fuerza cuando la casa del matrimonio se puso a la venta.

En mayo la artista presentó su película ‘Atlas’. Pero en junio, canceló la gira de su nuevo disco, con la que iba a regresar a los escenarios, para pasar tiempo con sus seres queridos: “me siento totalmente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado… No haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, escribió en un comunicado.

Ahora, el que sería su segundo aniversario de bodas de Jennifer y Ben Affleck ha pasado y, efectivamente, lo han vivido separados. Ella, en concreto, fue vista dando vueltas en un coche junto a su exmánager, Benny Medina. Él, en su oficina en Los Ángeles, en la otra punta del país.

Resulta paradójico que todo esto ocurra después de que la Diva del Bronx presentase este mismo año ‘This is Me...Now: A Love Story’, la película que ahondaba en su historia con el actor: “Es una expresión preciosa de la idea de que el amor verdadero existe y de que ‘para siempre’ es real”.

Ahora, sin embargo, parece que no comerán perdices tampoco en esta ocasión, pero, pese a todo, los éxitos profesionales de la actriz le dan motivos más de que sobra para celebrar su 55 cumpleaños en compañía del amor más importante de todos: el de ella misma, aceptando quién es… Ahora y siempre.