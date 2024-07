"¡Trágame tierra!" Artistas que lo cantan todo, menos el himno nacional de sus países

A propósito de las críticas que provocó la interpretación de Karol G del himno nacional de Colombia en la Copa América y especialmente la de Ingrid Andress, quien confesó que se encontraba en estado de ebriedad cuando cantó “The Star-Spangled Banner” durante el Home Run Derby de la MLB, cabe recordar otros casos similares.

Los fanáticos del fútbol latinoamericano señalaron que durante la transmisión en televisión no escucharon la voz de Karol G y que en el video compartido en la cuenta de Instagram de la Copa América no se entendió. Además, le recomendaron no volver a cantar sin “autotune”.

En tanto, Ingrid Andres fue acusada de “masacrar” el himno nacional de Estados Unidos.

"Hoy me voy a internar en un centro para obtener la ayuda que necesito”, escribió Andress en una publicación de Instagram.

Luego agregó: “No era yo anoche. Pido disculpas a MLB, a todos los fanáticos y a este país que amo tanto por esa interpretación”.

Sin embargo, estas no son las únicas artistas que han recibido ataques por su interpretación del himno estadounidense o de su país natal.

También ha ocurrido con Cecilia Gil, Fergie, Christina Aguilera, Jaime Camil, María León, Ana Bárbara, Vicente Fernández, Luis Ramírez, Julio Preciado, Ángela Aguilar, Taylor Swift y Steven Tyler.

En República Dominicana, el episodio más reciente le sucedió a la cantante Henya Tejeda, quien en noviembre de 2022 tuvo que disculparse y atribuyó a los nervios el olvido de una línea del Himno Nacional mientras lo interpretaba al inicio del juego de béisbol entre los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas.

“Mis disculpas, los nervios me traicionaron por la emoción. Bajo ningún concepto intentaría ofender aceptando interpretar nuestro honroso himno sin saber sus excelsas letras. ¿A quién no le ha pasado alguna vez ponerse en blanco?”, comentó Henya.

CECILIA GIL

Fue durante los juegos de la Serie del Caribe Margarita 2014, en Venezuela, cuando la cantante venezolana Cecilia Gil “no supo cantar adecuadamente el canto patrio (dominicano) al entonar las primeras dos estrofas”, reportó el periódico Hoy en ese entonces. Aunque Adalgisa Pantaleón, Rubby Pérez, Héctor Acosta (El Torito) y Manny Cruz han destacado por sus impecables interpretaciones.

FERGIE

Fergie ha sido referente de cómo no cantar el himno de Estados Unidos y su nombre siempre sale a relucir cuando otro artista se equivoca o desafina.

En 2018, la cantante de 49 años se convirtió en objeto de burlas de los fanáticos y los jugadores de un partido de estrellas de la NBA por hacer una versión menos sobria con inusuales juegos vocales. “Artísticamente, soy una persona a la que le gusta tomar riesgos, pero claramente esta versión no alcanzó el tono deseado”, declaró Fergie.

Cantante Ingrid Andress confiesa que estaba borracha durante su interpretación del himno de la MLB Lea también

CHRISTINA AGUILERA

En el preámbulo de la XLV Super Bowl entre los Packers de Green Bay contra los Steelers de Pittsburgh, en 2011, Christina Aguilera tuvo problemas al cantar el himno nacional cuando cambió una estrofa por completo.

El error de Aguilera comenzó en la línea que empieza diciendo “sobre las murallas que vimos”, que no cantó completamente.

La cantante intentó solucionarlo, pero combinó dos líneas, y dijo “Lo que tan orgullosamente observamos”, en vez de decir “Lo que tan orgullosamente saludamos”.

TAYLOR SWIFT Y STEVEN TYLER

Entre los artistas que se han llevado nota de los internautas por cantar el himno de Estados Unidos, se encuentran Whitney Houston, Jennifer Hudson y Beyoncé, pero han considerado la cantante del momento, Taylor Swift, como una de las menos indicada.

Swift ha sido acusada de tener una voz demasiado débil para una canción tan complicada.

Mientras que, en el año 2012, a Steven Tyler se le olvidó la letra del mismo en un partido de la NFL entre los New England Patriots y los Baltimore Ravens.

JAIME CAMIL

El año pasado, el actor mexicano Jaime Camil también le cambió la letra al glorioso tema estadounidense “The Star-Spangled Banner” de USA en el marco de la realización del Echopark Automotive Grand Prix, en la Cup Series de la Nascar.

Camil pronunció “skylight” (tragaluz) en vez de “twilight” (crepúsculo), cambiando la oración “en el último resplandor del tragaluz” por “en el último resplandor del crepúsculo”.

MARTHA SÁNCHEZ

A pesar de que no era la primera vez que entonaba la “Marcha Real”, Martha Sánchez fue abucheada (pitada) en su última interpretación del himno nacional de España durante la final del campeonato de fútbol la Copa del Rey en mayo de 2023. Y es que la mayoría del público era originario de Navarra, comunidad autónoma española.

“Los que siguen pitándolo, es una tristeza. Siento pena por ellos porque debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y estoy muy orgullosa de ser española”, manifestó Sánchez.

COQUE MUÑIZ, LUIS RAMÍREZ, JULIO PRECIADO, VICENTE FERNÁNDEZ , ANA BÁRBAR, ÁNGELA AGUILAR Y MARÍA LEÓN

En México, múltiples artistas han atacado por su interpretación del himno de ese país. El caso más sonoro ha sido el de Ángela Aguilar (2021), quien fue acusada de cambiarle el tono y “agringarlo”. Pero también lo hicieron Coque Muñiz (1988), Luis Ramírez (2004), Julio Preciado (2009), Vicente Fernández (2011), Ana Bárbara (2019) y María León (2023).