Cantante Ingrid Andress confiesa que estaba borracha durante su interpretación del himno de la MLB

Después de una interpretación ampliamente criticada del himno nacional de Estados Unidos en el MLB Home Run Derby , la cantante de country Ingrid Andress se disculpó el martes y dijo que estaba borracha.

“Hoy me voy a internar en un centro para recibir la ayuda que necesito”, escribió en una publicación de Instagram. “No fui yo anoche. Pido disculpas a la MLB, a todos los fanáticos y a este país que tanto amo por esa interpretación”.

La MLB no tiene comentarios, dijo el portavoz Matt Bourne.

Un representante de Andress dijo que no habrá comentarios adicionales en este momento.

El lunes por la noche, la cantante cuatro veces nominada al Grammy interpretó una versión a capela de “The Star-Spangled Banner”, una canción increíblemente difícil de cantar. Los clips de su interpretación poco popular en el Globe Life Field en Arlington, Texas, se volvieron virales.

El escritor de Sports Illustrated Alex Carr publicó en X, anteriormente Twitter: “Lo siento mucho, estoy seguro de que Ingrid Andress es una persona maravillosa, pero ese fue uno de los peores himnos nacionales que creo haber escuchado en toda mi vida”.

¿Quién es Ingrid Andress?

Andress, de 32 años, comenzó su carrera como compositora de Nashville, escribiendo canciones para artistas de todos los géneros, incluidos "Girl in the Mirror" de Bebe Rexha, "Conflicted" de Halestorm y la aclamada "Boys", que se convirtió en un éxito internacional para la cantante británica Charli XCX.

Pronto, firmó un contrato con Warner Music Nashville y Atlantic Records para su propia música, lanzando su álbum debut "Lady Like" en 2020. Su sencillo revolucionario "More Hearts Than Mine" precedió al lanzamiento, alcanzó el puesto número 30 en el Billboard Hot 100 y permaneció en la lista durante 20 semanas.

En 2021, lanzó su segunda canción más popular hasta la fecha, la favorita de la radio country "Wishful Drinking", una colaboración con el cantante Sam Hunt. También pasó 20 semanas en la lista, alcanzando el puesto número 47.

Su segundo álbum, “Good Person”, fue lanzado en 2022.

¿Cuál fue la reacción a su actuación en el MLB Home Run Derby?

La actuación de Andress rápidamente hizo eco en las redes sociales.

La bloguera de Vulture, Bethy Squires, bromeó diciendo que Andress cantó “The Star-Spangled Banner” “en cursiva”, una referencia a un neologismo popular en Internet que se refiere a los cantantes pop que alargan las vocales y acentúan su voz chillona.

Chris Wright, editor ejecutivo de Saturday Down South, fue un poco más delicado: “Disfruto de la música de Ingrid Andress y la he visto en concierto”, escribió en X. “Después de escuchar ese Himno Nacional, tengo un nuevo respeto por sus productores y su equipo de sonido. ¡Guau!”.

Esta no es la primera vez que una interpretación del himno nacional ha sido criticada.

En el panteón de interpretaciones controvertidas del himno nacional en eventos deportivos, la interpretación de Roseanne Barr en un partido de los Padres de San Diego en 1990 y la de Fergie en el Juego de las Estrellas de la NBA de 2018 provocaron reacciones similares.

Tras su actuación, Fergie emitió un comunicado: “Siempre me he sentido honrada y orgullosa de interpretar el himno nacional y anoche quería intentar algo especial para la NBA”, dijo la cantante ganadora del Grammy. “Soy una persona que se arriesga artísticamente, pero claramente esta interpretación no tuvo el tono deseado. Amo a este país y, honestamente, hice lo mejor que pude”.

Barr respondió a la actuación de Fergie y escribió en Twitter : "¿Quién vio la interpretación del himno nacional de Fergie en el Juego de las Estrellas de la NBA? Creo que la mía fue mejor, pero discreta".

¿Qué sigue para Andress?

Hoy temprano, Andress tenía cuatro fechas de gira próximas listadas en línea: el 17 de julio en el Cannery Hall de Nashville, el 24 de julio en el Globe Hall Live Music & BBQ de Denver, el 3 de agosto en la Basilica Block Party de Minneapolis, un festival de música anual, y el 4 de octubre en Inlet Lodge en Ocean City, Maryland, para el festival Country Calling.

El sitio web oficial de Andress actualmente sólo enumera las dos fechas del festival.

Un representante de Andress confirmó a The Associated Press que sus “próximos shows en Nashville y Denver han sido cancelados y los lugares están en contacto con los compradores de entradas para solicitar reembolsos”.