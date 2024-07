Martha Heredia confiesa entre lágrimas que se divorció de su esposo

La cantante Martha Heredia confesó entre llantos que se divorció de su esposo, con quien se casó en 2022, ¿La razón? “no entendió su carrera”.

“Yo espero que Dios y el mundo sepan todo el sacrificio que uno tiene que hacer en esta vida para uno lograr vivir de esto, cantar y poner la gente feliz y después acostarse solo en una noche”, dijo Heredia entre lágrimas en una entrevista en el programa “Jessica en punto”.

Se recuerda que “La Baby”, contrajo matrimonio en 2022 con un hombre al que apodaba “papi” y nunca reveló su nombre real.

La ganadora de Latin American Idol 2019 expresó que le guarda un cariño especial a su expareja y dejó entredicho que aún está enamorada.

Heredia dijo que las personas no ven en el sacrificio que hacen los artistas.

Por otra parte, explicó que no está en otro nivel en su carrera artística porque todos los que se acercan para hacer una inversión en su carrea “se quiere acostar conmigo”,

“No hay una persona que no me haya hecho una mala proposición”, manifestó. “Yo puedo ser de todo, yo puedo haber hecho de todo, yo puedo haberme levantado de muchas cosas, pero yo mi talento no lo vendo. Lo que Dios me dio a mí, él lo va a respaldar en su momento y yo no tengo que acostarme con alguien para yo poder lograr algo que yo tengo en mis manos”, dijo.

Asimismo, reveló que cuando participó en Latin American Idol con 18 años, iba abandonar el concurso porque “dos de los productores se querían acostar conmigo”.