La vida amorosa de Ana Gabriel: El secreto mejor guardado

En medio del hermetismo que existe en torno a la vida amorosa de María Guadalupe Araujo Wong, mejor conocida como Ana Gabriel, se han conocido algunos detalles de las supuestas relaciones que ha tenido la artista mexicana de origen asiático.

La reserva con la que ha preservado los motivos que la hacen estar soltera todo el tiempo ha provocado rumores sobre sus preferencias, hasta hace unos días que reveló que se había casado.

"Antes de la luna de miel voy a estar con mi marido… mi marida, sí creo que es República Dominicana y después de ahí me iré de luna de miel", contó Ana Gabriel.

A pesar de su fructífera carrera, la intérprete de "El Cigarrillo" no se ha escapado de la controversia, que incluye la canción que supuestamente le dedicó a Verónica Castro y los 32 años de convivencia que mantuvo con Diana Paredes.

De acuerdo con el portal 'TV Notas' la canción "Simplemente amigos" tiene nombre y apellido: Verónica Castro.

La composición cuenta la historia de dos amantes que no pueden contarle al mundo su amor, situación que vivieron ambas artistas, ya que Castro no quiso hacer público su amorío por no afectar a sus hijos.

Verónica Castro y Ana Gabriel se conocieron en 1988, pero el romance terminó cuando llegó como tercera en discordia Yolanda Andrade, según rumores.

El año pasado, Ana Gabriel dio a conocer su ruptura con Diana Verónica Paredes, su vestuarista y posible madre de su hija adoptiva Diana Alejandra Cazares, a través de su cuenta de X (antes Twitter), aunque luego borró la publicación.

"La señora Diana Verónica Paredes y yo hemos decidido poner fin a una historia de 32 años viviendo experiencias y momentos inolvidables. Me abro con ustedes, amigos-fans, para pedir respeto y detener los chismes, críticas y parloteos de esa relación que hoy termina", decía el tuit.

Diana Paredes acompañó a Ana Gabriel en los momentos más importante de su vida, incluso cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en California, el 3 de noviembre de 2021 y en la boda de su hija en noviembre de 2019.

Sobre su actual pareja no se han confirmado mayores detalles, sin embargo, el periodista Jorge Carbajal informó que supuestamente ésta sería una mujer de Perú llamada Silvana, a quien conoció en redes sociales e invitó a su concierto en Paris.