Aitana: "Todo el mundo tiene que ser feminista porque el feminismo es igualdad"

La artista española Aitana defendió este domingo que todo el mundo debe ser feminista y confesó que le hizo "muchísima ilusión" los reconocimientos que recibió por el discurso que dio recientemente en una entrega de premios sobre este asunto, incluido el del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Sé perfectamente qué tipo de público tengo, que es muy variado pero también hay muchas niñas. Entonces me parecía bonito decir que todo el mundo tiene que ser feminista, porque el feminismo es igualdad y todos tenemos que ser nuestros mismos aliados", dijo en rueda de prensa en Lisboa, antes de su concierto en el Rock in Rio.

Aitana, que se estrena este domingo en los escenarios portugueses, dijo que se enteró de todos los reconocimientos por el discurso feminista que dio a principios de mes en los premios Elle Style Awards por su equipo, porque estaba desconectada del teléfono para ensayar.

"Me lo contaron y me hizo muchísima ilusión (...) Yo siempre he tenido mucho amor-odio y por primera vez todo el mundo se unió a decir 'Oye, esto es importante decirlo'", señaló.

Aitana defendió que promueve la igualdad y no quiere ir "en contra" ni de hombres ni de mujeres: "Quiero que todos nos aliemos y seamos lo mismo, que tengamos los mismos derechos".

La cantante explicó que en algunos festivales no hay carteles equitativos en cuestión de género y que en esos casos suele haber más hombres que mujeres, a pesar de que no considera que haya más "talento" entre ellos que ellas.

Y se sintió honrada de las compañeras de cartel que tiene en esta última jornada del Rock in Rio, con nombres como Doja Cat y Camila Cabello, "mujeres tan grandes y tan reconocidas".

"Vengo aquí a abrirme paso y qué bonito que además sean mujeres. Feliz de que así sea", dijo.

Además, se mostró abierta a futuras colaboraciones con artistas portuguesas o brasileñas, como Anitta o Ludmilla.