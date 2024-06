Padrotes del espectáculo: amplia cosecha en la música y en la procreación de hijos

Es común que las personas, incluidos los famosos, decidan no tener hijos por múltiples razones, pero también existe el lado opuesto: aquellos que procrean seis, nueve, diez y hasta más de 25 retoños. A éstos la historia los registra como padrotes.

En particular hay un grupo de artistas dominicanos que se destacan en sus carreras y también lo hacen en su papel más estelar, el de ser padre, formando familias numerosas.

Algunos históricos músicos y cantantes como Anthony Ríos, July Mateo (Rasputín) y Johnny Ventura ya están muertos, pero otros como Chicho Severino, Vakeró, Toño Rosario, Rafa Rosario, Omega y Sergio Vargas siguen vivos y quién sabe si en cualquier momento vuelven y anuncian que serán padres de nuevo.

El cantante Anthony Ríos dijo en vida que llegó a procrear 26 hijos.

ANTHONY RÍOS

El cantante Anthony Ríos, quien partió de este mundo terrenal en 2019, era muchas cosas: cantautor, presentador de televisión, locutor, actor de cine, escritor de cuentos y novela, bohemio, crítico social y múltiples habilidades más que lo hicieron convertirse en una estrella del arte y el entretenimiento dominicano, pero el artista también se destacó en su papel de padre con unos 26 hijos “mal contados”.

Se comentaba que el fenecido artista tuvo 26 hijos, con 24 mujeres. Sin embargo, recientemente su hija, Aleja Johnson, dijo que Ríos procreó unos 30 descendientes.

Fue en una entrevista en el podcast “Entre nubes y fuegos” de Liza Blanco, que la hija de Florián Antonio Rodríguez Jiménez, nombre real del cantante, habló sobre el tema.

“Se supone que para el público eran 27, papi se quedó con 26; en el último momento de su vida dijo que tenía 26, pero nosotros, entre cuenta y cuenta, tenemos en la cabeza cómo que debemos ser ya más de 30”, dijo Alexa.

Chicho Severino y Romeo Santos compartieron escenario en Dajabón, donde el pueblo coreó "Gran cosa Chicho".

CHICHO SEVERINO

El bachatero Chicho Severino también sobrepasa los 20 hijos, según lo dijo hace tres años en una entrevista en “Alofoke radio show”.

Severino expresó que tiene 20 y “pico” de hijos, pero no sabe el “pico” y precisó que “ya no quiere más”. Contó que tiene 13 hembras, pero no sabe cuántos varones y en ese entonces el más pequeño tenía tres años.

Vakeró presentó en diciembre de 2020 a Iré, su hijo número 11

VAKERÓ

En cambio, el cantante urbano Vakeró ya va por 11 hijos, pero su deseo es completar la docena. Su más reciente vástago nació en agosto de 2023.

El intérprete oriundo de San Pedro de Macorís ha procreado sus 11 hijos con al menos cinco mujeres diferentes.

Sergio Vargas ha demostrado ser un padrote.

SERGIO VARGAS

Igualmente, Sergio Vargas dijo hace unos años que quiere completar la docena de hijos, solo que le faltan tres. “El Negrito de Villa” ha procreado nueve hijos con siete mujeres; Joel, Ana Mercedes, Perla Marola, Lorena, Sergio Vargas (hijo), Geralmín, Ana Fabiola, Ana Paola y Horacio, son los nombres de sus descendientes.

En 2018, el merenguero, de 64 años, en el programa “Noche de Luz” se le preguntó por el tema y dijo: “Quiero tres más… quiero eso… (¿Por qué?), no sé, lo siento”.

Toño Rosario junto a parte de sus hijos. Algunos han seguido sus pasos.

TOÑO ROSARIO

Otro que goza de una familia numerosa es el merenguero Toño Rosario, quien es padre de 10 hijos, de los que siempre ha pregonado que se siente muy orgulloso.

Sus hijos Mínimo y Pepe trabajan con él, en su orquesta, mientras que Luisaura, Francis, Antonio, Yudith, Saskia, Jeffrey, Mómory y Cristian, son los demás descendientes del Kukito.

Rafa y Rafely Rosario, padre e hijo que tienen en común su pasión por el merengue.

RAFA ROSARIO

El líder de la agrupación merenguera Los Hermanos Rosario, Rafa Rosario también tiene una amplia cosecha como padre.

En total tiene siete hijos, que le han dado varios nietos.

“No soy un padre muy recto, aunque antes daba muchas pelas, pero a la más pequeña nunca he tenido que levantarle la mano. Pero mira… es que los tiempos cambian. Yo digo que es ahora cuando debí de tener mis hijos, porque ahora sé cómo criarlos con un poco más de paciencia, y en verdad muy complaciente”, contó hace unos años.

El merenguero Johnny Ventura formó una amplia familia.

JOHNNY VENTURA

El fenecido artista Johnny Ventura (1940-2021) procreó a siete hijos: Jandy, quien sigue su legado en la música, Ana Yahaira, Juan José, Daisy, Erudi, Hilda y Virginia.

Jandy Ventura le sigue de cerca a su padre con cinco hijos.

El merenguero July Mateo “Rasputín” (1955-2018) tuvo tres matrimonios y seis hijos: Julio César, Sahir, Rapsay, Alexandra, Juliana y Amaia.

Omega en una imagen ejerciendo como padre.

OMEGA

En diciembre de 2020, el merenguero urbano Omega El Fuerte anunció el nacimiento de su séptimo hijo, que llegó al mundo justo en el día de Navidad, lo que calificó como un regalo de Dios.

El mambero mostró al bebé de nombre Lucian Uriel en un video en sus redes sociales.

El intérprete de “Chambonea” se mostró feliz: “Desde que elegí tu nombre sabía lo que serías en este mundo, tu madre @chichi_1719 y tu padre, estamos muy felices con tu llegada, pidan con mucha fe, a ese que nunca nos falla y se hará lo impensable, bendiciones a todos, feliz Navidad”.

Este es el primer hijo junto a Rosaury Peralta “La Chichí”, como se conoce a la joven, quien no podía concebir, según reveló Omega.