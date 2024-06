Yubelkis Peralta dice al programa "Too much en la noche" "le falta algo"

Aunque Yubelkis Peralta admite que sus colegas, Gabi Desangles y Beba Rojas son “chispeante”, el programa “Too much en la noche” (Telecentro) “le falta algo y no termina de encajar”.

Al ser cuestionada en el programa “Fogaraté”, la comunicadora confesó que nunca ha visto el espacio televisivo que se transmite por el canal 13 de lunes a viernes a las 10:00 de la noche.

“Tú sabes que ella las dos (Beba y Gabi) son totalmente chispeantes porque son dos mujeres así como llena de energía, pero yo no sé cómo que no termina de encajar ese programa porque por qué no lo vemos”, dijo la también youtuber.

El “late night” inició el pasado 1 de abril en sustitución de “2Night X la Noche”, el cual era conducido por Caroline Aquino y Nahiony Reyes.

Peralta agregó: “El programa se ve bien, es la misma escenografía yo la vi en persona y es fabulosa y ella las dos (Gabi y Beba) son fabulosas y le falta algo pero no sé qué es”.

Desde hace unos días, la comunicadora, quien se encuentra celebrando sus 10 años de carrera en el mundo de la belleza desde que inició con la apertura de su salón Blue, que ahora se compone de tres sucursales, por lo cual realizará Beauty Blue 2024, dirigido a todas aquellas mujeres que buscan emprender en este ámbito, ha ocupado titulares por su opinión sobre “Las Extremas”.

Peralta se refirió al tema y lo hizo justamente en el espacio que se transmite de lunes a viernes por Digital 15.

Durante su interacción con las nuevas "Extremas", Peralta afirmó que nadie superará la etapa de las anteriores conductoras, aunque reconoció el trabajo que realiza la actual generación, especialmente el de su excompañera Jenny Blanco, quien se ha mantenido en ambas temporadas.

"Jenny ya es un plato aparte, siempre va a seguir siendo mi favorita de todas. Nunca va a haber un grupo de Extremas como nosotras, pero lo están haciendo súper bien y de verdad que las chicas se han desarrollado espectacular", dijo Peralta.

También en “Vive el espectáculo” la presentadora dijo que “De extremo a extremo” ya acabó su ciclo y las presentadoras del programa salieron a defender el espacio.

Caro Brito dijo: “El ciclo en @deextremo15 lo cumpliste tú mi querida Yubelkis y tus ex compañeras, hicieron un gran trabajo, abrieron paso a nosotras las que hoy estamos en este proyecto poniendo mucho empeño y entrega, demostrando que somos grandes profesionales también, te quiero lo sabes pero estás como intensa dando un media tour hablando de extremo en vez de apoyar y respaldar al programa que te posicionó! De extremo no ha caducado, todos los días se habla del programa y tu misma no dejas de mencionarlo tampoco”.