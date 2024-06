Shakira: "Me gustan los hombres. y no me deberían gustar con todo lo que me ha pasado"

Shakira es la protagonista de la portada de la revista Rolling Stone donde ha vuelto a hablar de su ruptura con Gerad Piqué, la que sintió como tener un “agujero en el pecho”, y también se refirió a los hombres con los que se le ha visto salir en los últimos meses.

La artista colombiana aclaró que está abierta a las citas, pero una relación seria es más complicado ahora mismo por sus hijos.

“Qué puedo decirte, me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que todavía me gustan”, dijo Shakira, quien tras separarse de Piqué, ha sido vista con el piloto de F1 Lewis Hamilton, el jugador de baloncesto Jimmy Butler y el actor Lucien Laviscount.

Sobre tener una relación seria dijo: “Creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados para eso, y su bienestar emocional y psicológico es la prioridad”.

Ahora mismo la cantante está enfocada en su carrera y la crianza de sus hijos, Milan y Sasha.

“Soy mucho menos frágil de lo que pensaba. Siempre tuve mucho miedo al dolor, porque pensé que no sobreviviría”.

Con relación a su separación del padre de sus hijos, describió el dolor como algo físico, una herida profunda que la dejó vulnerable y la hizo cuestionarse todo: “Sentí como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho y la sensación era tan real, casi física. Físicamente, sentí como si tuviera un agujero en el pecho y que la gente pudiera ver a través de mí”.

“El sufrimiento que sentí fue probablemente el mayor que jamás haya experimentado en toda mi vida, y en ocasiones me impidió funcionar”, dijo a la revista.

La intérprete de "Monotonía" dijo por fin recuperó su poder y está lista para arrasar. “Cuando dejas una relación de tantos años hay cosas sobre ti que parece que se perdieron en el camino (…) [Pero] mi acento volvió, gracias a Dios. Recuperé mi estilo, y recuperé mi sensualidad”, sentenció.