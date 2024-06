La Ross María se defiende de críticas hacia su cuerpo

La Ross María se defiende de las críticas sobre su cuerpo que generó una publicación en Instagram donde aparece en bikini desde un hotel en Punta Cana.

A través de esa misma red social, la cantante respondió una vez más a las especulaciones sobre un supuesto embarazo por tener “pal de libritas de más” y a quienes creen que debería someterse a una cirugía plástica.

“No soy de responder estos comentarios, pero es increíble como entre mujeres nos acabamos. Ya en este tiempo hasta ser una mujer natural es un delito (no critico a las operadas porque eso es un lujo que no todas pueden costear y la que puede, puede), pero ¿en serio?”, dijo.

“¿Por tener pal de libritas de más ya me andan confirmando embarazo y todo? ¿No se puede subir uno tal y como es, con todo y chichos, ahora? ¿La naturalidad de una mujer está prohibida?”, cuestionó.

Finalmente, la intérprete de “Mi regalo más bonito” afirmó que no ha recurrido a ningún tipo de procedimiento para retocar su cuerpo o sus dientes por decisión propia y que cuando lo haga no será por los señalamientos de la sociedad.

"No me he operado porque no me da la gana, no me he tocado ni los dientes, me muestro tal y como soy porque así me veo y no voy a mentir en un mundo donde todo actualmente es apariencia y engaño", explicó.

"El día que me opere será por gusto propio y no por presión social. A mí déjenme con mi cuerpo así que la que lo tiene soy yo y el que lo goza lo disfruta", finalizó.