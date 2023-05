Ross María, la joven promesa que dejó al público a la expectativa

La cantante dominicana Rosa María Pineda, conocida popularmente como “La Ross María”, se perfilaba como la gran promesa de la música urbana, esto debido a su talentosa voz, letras limpias y humildad que caracterizaban a la joven.

Años después de su éxito con “Mi regalo más bonito”, la cantante ha dejado a todo un público que le seguía, a la expectativa, esperando más. Esto debido a que, en su corta trayectoria, la exponente ha tenido que lidiar con difíciles situaciones en su vida personal, llegando a mostrar su lado más vulnerable en redes sociales.

El lunes, la joven de 19 años hizo un en vivo a través de cuenta de Instagram, donde en medio del llanto pidió a sus seguidores orar por ella y por su familia.

Entre lágrimas, la artista hizo saber que atravesaba por una difícil situación, la cual no especificó, sin embargo, indicó que “estoy desesperada, estoy muy triste, me duele mi corazón, me duele mi alma”.

Las fuertes declaraciones de la adolescente preocuparon a sus seguidores, sin embargo, Ross María cuenta con todo un historial de altas y bajas, estas últimas han encendido las alarmas y causado preocupación en sus seguidores.

El éxito que la rodeó con tan solo 17 años, la llevó a grabar con el bachatero Romeo Santos la canción “Tú vas a tener que explicarme”, la cual fue estrenada en 2020 durante la pandemia del Covid-19.

A pesar de tener millones de reproducciones, el tema causó controversia por sus letras e insinuaciones que hacia Santos en la canción aun Pineda siendo menor de edad.

Su fama iba subiendo como espuma, pues a inicios de 2021 firmó un contrato con Sony Music México en sociedad con 829Music Mundial, con el cual la joven daba un paso más a seguir creciendo en el mundo de la música.

Las buenas noticias seguían llegando a la vida de Rosa María, quien se coronó como la Revelación del Año en los Premios Soberano 2021.

La Ross María al recibir el Premio Soberano.Archivo Listín Diario

Como toda persona que ha llegado a la fama, las polémicas no tardan en llegar, y es que la rapera fue duramente criticada cuando teniendo tan solo 17 años, quien era su novio, Frander Martínez le hizo una conmovedora propuesta de matrimonio.

Un video que circuló en redes sociales captó el momento cuando el joven se arrodilla con el anillo de compromiso y le hace la pregunta, mientras la cantante se sorprende y entre lágrimas lo besa y le da el “sí”.

Ante esto, no se llegó a concretar la boda pues los jóvenes se separaron tiempo después.

La también rapera continuó haciendo música lanzando temas limpios como “Mi plan contigo”, “Quiero verte” hasta colaborar en el remix de la bachata “Estoy perdido” junto a El Chaval de la Bachata.

Con la llegada del 2022 la oriunda de Los Mina, Santo Domingo Este, experimentó nuevas facetas en su vida musical, dejando con las bocas abiertas a todo el que seguía su música con el tema “El heladero”, tema muy diferente a lo que solía cantar. Esta vez con referencias sexuales, lenguaje morboso y doble sentido.

Tras esto, las simpatías de la artista se vieron afectadas por el cambio drástico que hizo en sus letras.

Relación con Dj Sammy

El 2022 no solo trajo una nueva versión de Ross, también iniciaron los rumores de una relación entre la rapera y el productor de música Dj Sammy, la cual el joven negó rotundamente y aseguró que la relación de ambos era laboral.

En una entrevista en el programa Alofoke Radio Show Sammy indicó que solo trabajaban juntos y no había más que una amistad.

No obstante, a tan solo un mes de esas declaraciones, anunciaron formalmente su relación.

“Ya confirmado ya sí, que no me lo pregunten en las redes”, dijo Ross María en una entrevista.

Desde entonces, la pareja se ha visto en el ojo del huracán por rumores de separación, salud mental entre otras polémicas.

Meses después de haber iniciado su relación, Ross María anunció la triste noticia de que había tenido un aborto espontaneo, por lo que manifestó que, "nuestro corazón está en pedazos".

La pérdida de su primogénito afectó a la pareja, quienes expresaron estar llenos de ilusión con la espera del bebé.

Según sus declaraciones, la artista se encontraba de gira por España, donde empezó a sentir las complicaciones que auspiciaron su regreso a República Dominicana, y posteriormente ocurrió el suceso.

El año no iba bien para la intérprete “Tus besos”, en octubre su equipo de trabajo informó que había sido hospitalizada por una “recaída emocional”.

En esa ocasión, surgieron rumores de que la artista había intentado contra su vida a raíz de una supuesta depresión.

Posteriormente, dichas versiones fueron denegadas por la artista, pero admitió que había pasado varios momentos difíciles en su vida.

“El que me conoce sabe que yo soy una chamaquita que he pasado las mil y una realmente, he pasado muchos problemas, muchas guerras, muchos obstáculos y sigo de pie todavía, también saben que yo soy muy temerosa de Dios y conozco mucho de él y su palabra..., no soy capaz de atentar contra lo más valioso que yo tengo que es mi vida”, indicó Ross.

Todo indicaba que la joven no pasaba por un buen momento en su vida personal, semanas después confesó que sufría ansiedad y depresión, contando la verdadera versión por la que fue ingresada a un centro médico.

La dominicana declaró que fue hospitalizada por una sobredosis involuntaria de fármacos para tratar la depresión, ya que acostumbraba a aumentar la cantidad indicada para tratar de lograr tener un mayor resultado.

“Yo obligatoriamente tenía que ponerme en tratamiento, entonces las pastillas que yo tomo para eso me hacen efecto, pero cuando yo me siento muy mal, que yo siento que ya no doy para más, yo duplicó la dosis”, fueron las explicaciones que brindó la rapera en el programa Alofoke Radio Show.

Compromiso con Dj Sammy

Este 2023 había iniciado con buen pie y lleno de amor, ya que la cantante le dio el “sí” a Dj Sammy, tras haberle pedido matrimonio.

Ross María publicó varias imágenes en Instagram donde se veía emocionada, con el anillo y junto a su prometido.

Dj Sammy y Ross María borraron sus fotos juntos de redes sociales.Archivo Listín Diario

“¡Dije que sii!?? Gracias Dios por mandarme un hombre tan maravillo, atento, caballeroso y amoroso”, escribió en la publicación.

Semanas después, encabezó una acalorada discusión con un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), tras recibir una multa por supuestamente utilizar el celular. La cantante grabó toda la discusión y aseguró que tanto ella como Dj Sammy, quien estaba al volante, miraban el Google Maps.

“Piden los papeles, piden todo, le enseño todo al día, le digo que sí tengo seguro y el die que no, ¿y ese seguro que está ahí entonces es de mentira? Abusadores”, exclamó la Ross mientras el agente los intervenía.

Luego de protagonizar ese momento, la artista se había mantenido bajo perfil y sin responder los rumores de separación con su prometido, hasta que en esta nueva ocasión volvió a estremecer las redes.