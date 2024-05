La González: la historia de la dominicana que logró transformar la depresión en humor

Yamilet González contó con la dicha de encontrar la vía que la condujera a la sanación y a la transformación tras el padecimiento de una depresión que la llevó a descubrir lo que ahora es una gran pasión.

“La González”, como le llaman sus seguidores, está dotada un ingenio y una gracia humorística con sabor a campo y con olor a dominicano y sin proponérselo se convirtió en una estrella del humor. Cuando era niña su madre la dejó al cuidado de sus abuelos, en un campo en La Vega. Esto la hirió de tal manera que la marcó para toda su vida, sin imaginar que el destino la llevaría a tomar una decisión similar con su propio hijo más adelante, cuando fue a estudiar a España.

La historia de La González es una semblanza llena de aventuras, aprendizajes, entereza y de una gran fe en Dios.

Yamilet fue una niña alegre, pero con el peso de haber asumido a los cinco años el cuidado de su hermano menor. Un día su madre llegó y le puso en brazos al bebé y le dijo: - ese muchacho es tuyo, cuídalo como si fuera tu hijo-.

La humorista recuerda que sintió una enorme responsabilidad, aun sin tener conciencia de lo que significaba cuidar a un bebé.

“Mi mamá nos dejó con nuestros abuelos porque ella tenía que trabajar en la capital para mantenernos, eso yo no lo podía entender a mi corta edad y viví con un resentimiento muy grande”, relata en su visita a LISTÍN DIARIO.

A medida que fue creciendo, su vida fue transitando de manera “aparentemente” normal. Luego de tener a su primer hijo, su madre decide enviarla a estudiar a España para que se concentrara en los estudios y no se convierta en madre de dos o tres niños más.

Es en esa etapa cuando comienza el calvario emocional de Yamilet. La depresión la golpeó como un tsunami al no perdonarse ni concebir el hecho de haber tenido con su hijo el mismo comportamiento que tuvo su madre con ella al dejarlo.

La dominicana comienza un peregrinar al lidiar con una fuerte depresión, la que después sanó, logrando transformarla y capitalizar en unos personajes que nacieron en las redes sociales, llegando a traspasar a los shows de humor en vivo, en donde ella lleva un mensaje alusivo a problemas de comportamiento que afectan al ser humano.

Siempre supo que tenía su gracia, pero tuvo que trabajar, conocerse y profundizar en sí misma para percatarse de poseer ese don, “esa gracia divina que Dios había depositado en mí y que me tomó tiempo, pero la descubrí”.

Yamilet González, La González, humorista dominicana que encontró en las redes sociales una ventana para exponer su talento.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

El proceso

Cuando Yamilet tuvo que desprenderse del vínculo madre-hijo, siendo su primer hijo de apenas meses de nacido y mudarse a España se sumergió en un estado ansioso y depresivo, recuerda que tomó la decisión de marcharse sin estar consciente de dolor que le provocaría la separación de bebe deseado.

Estando en Madrid entró en un bucle emocional, un fenómeno psicológico por el cual nuestra mente queda “enganchada” en un objeto, ya sea real o imaginario. “Y empecé un diálogo hacia mí misma que me hundía y empecé a maltratarme. El diálogo interno es muy importante, lo que te dices a ti de lo que te está ocurriendo, cómo te sientes, y entonces comencé a usar un dialogo interno muy negativo conmigo, ese sentimiento de culpa que abandoné a mi hijo, en vez de concentrarme en buscar una solución”.

Entonces estando en una consulta con una doctora, en Madrid, en donde Yamilet fue a contarle sus penas, sus miedos.

“Vivía con una ansiedad que el dolor en el pecho era tan fuerte, que solo podía dormir sentada, cuando le conté porque yo tenía esa tristeza tan grande, me dijo con frialdad que fuera a morirme a mi país, pero esas palabras tuvieron una reacción en mi vida, conectaron las neuronas y salí de ahí a trabajar en una solución y me fui a mi país a buscar mi muchacho”, manifestó.

La González cuando conversaba en Listín Diario con la periodista Ynmaculada Cruz Hierro, a la derecha.JORGE_MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

De su experiencia de vida, Yamilet se considera una buena alumna, así como también ha querido compartir todo lo vivido con la gente. “Entiendo que todos los procesos de cada personas son distintos, pero si cuento mi experiencia de vida y digo que no quiero que usted piense o viva como yo, quiero que usted sienta curiosidad y aplique la lógica de la vida, al final no es tan difícil vivir tranquilo, el quitarle la complejidad a todo el tu desenfadarte con el mundo, es un proceso…”.

La humorista tiene un mundo de situaciones engorrosas de la que muy bien logró superar y aprender como dos fracasos empresariales, “empezar desde menos cero, también he pasado por una separación de mi primer matrimonio, un poco tediosa, he sufrido las traiciones de la gente que amas, que tu no espera que te van hacer daño, pero entiendo que siempre que ocurre una crisis importante en mi vida me lleva a un nivel superior y me enseña a ver la vida desde otra perspectiva”.

Video La González logró transformar la depresión en humor



suS PERSONAJES

Los personajes de La González nacieron en las redes sociales. El primero fue “Turula” con esta mujer Yamilet sintió que pudo desahogarse, porque puedo llevar muchas de las cosas que tenía atascada y expresarla a través del humor.

En la pandemia del Covid nacieron “Maidalena”, “Javiei” y “La Chichise”, unos audios que lanzó a circular entre sus amigos y que al ser publicado conectó de inmediato con sus seguidores. Esta pareja de esposo, procedente del Cibao que recrean situaciones reales de cualquier familia.

“Para estos personajes recogí todas las cosas bellas que viví en el campo, correr descalza, relajar a mi abuelo, jugar con los animalitos… y fui despertando todos esos lindos recuerdos para la creación de esta familia”.

“Gladis” la dueña del salón también nace de sus vivencias, primero en un pequeño salón de belleza de su madre y luego en dos negocios que tuvo, en donde asegura que conoció a las Gladis reales pero elevadas a la tercera potencia.

En la dinámica “Lo que tenemos y lo queremos” aparecen “Luz Delania” y “Dulcinea”, la primera una mujer explosiva que ve siempre se frustra y explota porque las expectativas de su marido se quedan cortas y la segunda que llena por completo las expectativas de su esposo.

De estos personajes Yamilet dice que era “Luz Delania” cuando era una analfabeta emocional, ahora asegura ser toda una “Dulcinea”.

Su show

En su primera visita al LISTIN DIARIO la humorista cuenta sobre la puesta en escena de este espectáculo de humor “La González es un show: Full Edition”, este sábado 1 de junio, en el Salón La Fiesta del hotel Jaragua.

Sus espectáculos siempre tiene la estructura de una base sicológica, que trabaja con mensajes a través del humor, pinceladas de la salud mental que llegan con la intención de ayudar y divertir. En su show pasado la humorista dejó la nota de la vida perfecta, el vacío existencial y en esta nueva versión estará tratando el consumismo.

“Vamos a seguir tocando el tema de la salud mental porque es un tema que nos toca a todos, el humor es una herramienta poderosa para educar sobre las emociones y todo lo relacionado con este problema, que es un asesino silencioso”, adelanta.

El show es producido por su esposo Emmanel Flores, en la dirección artística estará a cargo de Alex Saviñón. La puesta en escena contará con 20 bailarines y con invitados especiales.