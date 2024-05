Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, se casó en secreto con el hijo de Bon Jovi

A finales del año pasado, la actriz de 20 años, Millie Bobby Brown y su novio, Jake Bongiovi le contaron a la prensa que ya estaban planeando su boda luego de dos años de relación y el anuncio del compromiso. Ella aseguraba que la planificación de la ceremonia le resultaba “muy emocionante”; sin embargo, lo que nadie se esperó fue que esta ceremonia haya sido en secreto. Así lo confirmó el medio británico The Sun, que tuvo acceso a fuentes cercanas a la pareja que estuvieron presentes en este importante momento en los Estados Unidos.

Millie y Jake se casaron la semana pasada en Estados Unidos en una ceremonia en la que estuvieron sus familiares, tanto Bon Jovi, como los padres de Millie. “Millie y Jake dieron sus votos en voz baja en Estados Unidos, el fin de semana pasado.

Están planeando una ceremonia más grande en Estados Unidos a finales de este año, pero ahora se han casado legalmente y han hecho todos los trámites. Fue una aventura romántica muy discreta con su familia más cercana mientras pronunciaban sus votos”, manifestó la fuente al medio.

Ante las críticas que recibió la pareja al casarse tan jóvenes, Jon Bon Jovi salió a defenderlos y dio como ejemplo su amor con Dorothea, en 1989, a quien conoció cuando eran adolescentes. En cuanto a su nuera, una de las jóvenes promesas de Hollywood, indicó: “La conocí durante el último año, trabaja muy duro y ella y Jake crecerán juntos a su manera. Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia que los rodea, van a ser geniales juntos”.

La vida de la actriz reconocida por su labor en Stranger Things (Netflix) y el hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi tuvo un revés inesperado cuando se conocieron, hace dos años, a través de Instagram. Desde el momento en el que confirmaron públicamente su amor, se mostraron contentos en cada aparición, como en la alfombra roja de los premios BAFTA, en 2022.

El año pasado, ya habían confirmado su compromiso con el anillo de diamantes que lució ella de un valor de 150.000 dólares y, según The Sun, ahora decidieron casarse en secreto.

Esta es una de las parejas de la farándula norteamericana más joven del momento. Cabe señalar que Millie entró al club de actores que conocieron una gran fama durante su infancia, gracias a su interpretación de Eleven en la serie de Netflix, Stranger Things.

Este papel le abrió las puertas de Hollywood para una gran diversidad de títulos a sus jóvenes 20 años, tales como: Godzilla: King of the Monsters, Enola Holmes, Damsel y The Electric State, entre muchos otros. Sin embargo, todavía espera para despedir al personaje que la condujo a su éxito mundial en su quinta y última temporada, que se estrenará en 2025.

En cuanto a Jake, logró su fama al ser hijo de una de las más grandes estrellas de rock, pero también dedica su tiempo a ser modelo y, próximamente, hará su estreno como actor en la pantalla chica a través de la comedia romántica Sweethearts, que se estrenará el próximo 20 de junio en Netflix.