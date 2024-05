Omar Enrique sobre Arcángel y Don Omar: "Dos seres sin moral ni principios de ningún tipo"

El cantante venezolano y seguidor del chavismo, Omar Enrique, revivió su conflicto con los exponentes urbanos puertorriqueños Arcángel y Don Omar tras afirmar que está dispuesto a contratarlos si le piden perdón a Venezuela por estar en contra de su gobierno.

Don Omar respondió en su cuenta de Instagram publicando las declaraciones del merenguero en una entrevista: "Venezuela no necesita más conciertos, necesita menos corruptos. Y como leer ayuda a quitar lo bruto, aquí en los comentarios le dejo la opinión de todos los venezolanos que tienen claro que lo que digo es totalmente cierto. Viva Venezuela libre".

Por su lado, Arcángel, quien en 2022 prometió no cantar en el país bolivariano hasta que no haya democracia, llamó "merenguero de quinta" a Omar Enrique y le recordó que Venezuela "necesita progreso, estabilidad y calidad de vida". Además, le aclaró que no depende de ser contratado por él.