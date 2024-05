Ex parejas artísticas que no pasan página

Muchos son los famosos que no “pasan página” tras rupturas sentimentales y a pesar de que el tiempo corre y algunos hasta nuevas parejas tienen, no se cansan de hablar de sus ex.

Figuras como Adamari López, Shakira, Anuel, Aleska Génesis, Alexandra MVP, Kanye West y otras tantas se han aferrado a las sombras de sus relaciones pasadas, mencionando constantemente a sus exparejas en entrevistas, redes sociales y canciones.

Luis Fonsi dijo en una reciene entrevista que aunque no le molesta que le pregunten sobre su exesposa, Adamari López, está “cansado” de hablar de ella y la relación que sostuvieron: “Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora (Águeda López), ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto”.

Lo contrario suele pasar con la la actriz y presentadora, quien no pierde oportunidad para sacar a colación la relación que vivió con el cantante.

La historia de amor entre Adamari López y Luis Fonsi data del 2002 cuando se hicieron novios y dos años más tarde ya estaban comprometidos. Antes de llegar al altar en el 2005 la actriz le diagnosticaron cáncer de mama y un año después se casaron. Para el 2009 ya estaban anunciando que se divorciaban.

La historia de amor entre Adamari López y Luis Fonsi data del 2002 cuando se hicieron novios y dos años más tarde ya estaban comprometidos. Antes de llegar al altar en el 2005 la actriz le diagnosticaron cáncer de mama y un año después se casaron. Para el 2009 ya estaban anunciando que se divorciaban.

Pero no todo paró ahí, sino que ambos han dado sus versiones, aunque la actriz de “Gata Salvaje” ha sido la que más ha utilizado el recurso de hacer referencia al cantante incluso después que ambos rehicieron su vida: él está casado con Águeda López y tiene dos hijos, mientras que Adamari tuvo una relación de casi 10 años en la que concibieron a su única hija, Alaia, de 9 años.

En los últimos años, la presentadora de “Desiguales” ha acaparado titulares por hacer referencia a Fonsi y su relación.

Shakira y Gerard Piqué formaron durante una década una pareja estable en el amor, pero en junio de 2022 sorprendieron al anunciar la separación.EFE

SHAKIRA Y PIQUÉ

En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, pero nadie se imaginaba el drama que desencadenaría esa separación. La artista colombiana puso a su loba interior a rugir y se le fue a l ayugular al futbolista, quien supuestamente le fue infiel con Clara Chía, una joven 12 años menor que él.

Shakira ha puesto la frase de su canción en práctica, “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, y le ha sacado provecho a esta separación con canciones, entrevistas, que la han vuelto a poner en el ojo del mundo. Por su parte, Piqué ha evitado hablar del tema.

Anuel AA y Karol G formaron una pareja mediática en el amor.Instagram de Karol G

ANUEL Y KAROL G

Otro que no ha parado de hablar de su expareja es Anuel. A pesar de que su relación con Karol G hace tres años y después de eso, ha tenido dos hijas, Gianella y Cattleya, y dos relaciones con Yailin la más viral y actualmente con Laury Saavedra.

El artista puertorriqueño no ha dejado de mencionar a la colombiana en conciertos, canciones, redes sociales y entrevistas, incluso estando en relación con otras mujeres.

Por su parte, la intérprete de “Amargura” ha hablado del tema, pero poco. Su catarsis la hizo con el disco “Mañana será bonito”, su producción más personal y en la que narra el proceso que pasó al terminar su relación el boricua.

Kanye West, a la izquierda, y Kim Kardashian asisten al WSJ. Magazine Innovator Awards el 6 de noviembre de 2019 en Nueva York.AP ARCHIVO

KANYE WEST Y KIM KARDASHIAN

Con su amor, polémicas, dramas y problemas, Kim Kardashian y Kanye West se convirtieron en una de las parejas icónicas de Hollywood, pero su relación llegó a su fin en 2021 tras estar juntos por siete años con cuatro niños (North, Saint, Chicago y Psalm), los cuales han sido tema recurrente de acusaciones entre sus padres luego de su separación.

Aunque el rapero ha tenido varias parejas y actualmente está casado con Bianca Censori, hablar de la integrante del clan Kardashian ha sido recurrente en Kanye.

Es tanto así que de su expareja Julia Fox, el artista se separó dos semanas después de declarar su amor por Kim Kardashian, en sus redes sociales, invitando incluso a sus fans a que lo apoyaran.

Nicky Jam y Genesis Aleska en sus tiempos dee amores.

ALESKA GÉNESIS Y NICKY JAM

Nicky Jam inició su relación con la modelo venezolana, Aleska Génesis en 2020 y dos años más tarde terminaron, pese a que el artista ha sido discreto sobre el motivo por el que terminaron, la maniquí ha hablado en varias ocasiones de los detalles de su relación.

Actualmente, es participante en el reality “La casa de los famosos 4”, donde no pierde oportunidad para referirse al artista, con quien, asegura, tiene una relación cordial de amistad.

Mozart la Para y Alexandra Hatcu mantuvieron una relación durante un tiempo, en el que procrearon una hija.

EN EL PLANO LOCAL

Una de las rupturas más mediática en República Dominicana fue la del artista urbano Mozart la Para y la instagramer, Alexandra Hatcu, quienes se separaron en 2019 por supuesta infidelidad del cantante con la actriz Dalisa Alegría.

Luego de una entrevista que dio la rumana, conocida también por Alexandra MVP, en la que contó cada detalle de su relación, se abrió la caja de pandora y cada cierto tiempo la instagramer revive el tema.

Mozart también ha tocado el tema en medios de comunicación y sus redes sociales, sin embargo, su exesposa y madre de su única hija, Charlotte, no se cansa de mencionar al urbano cada vez que tiene la oportunidad.

Tras esa separación, la influencer, quien cuenta con 6.7 millones de seguidores en Instagram, ha tenido otras relaciones, dicho por ella misma.