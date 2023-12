Alexandra MPV dice estar dispuesta a comer en la misma mesa con Mozart La Para y Dalisa Alegría

El conflicto entre Mozart La Para y Alexandra MVP parece estar llegando a su final después de casi cinco años de anunciar su separación, ya que la influencer rumana reveló que está en la disposición de comer en la misma mesa con su exesposo, la hija de ambos y hasta con la actriz Dalisa Alegría, actual pareja del cantante urbano.

Durante una entrevista con la comunicadora de origen serbio Ivana Gavrilović, la empresaria explicó que siempre ha apostado por el bienestar del padre de su niña, por lo que no tendría problema en compartir todos juntos como familia.

"Yo siempre digo que si las cosas se hubieran hecho de una manera diferente todo hubiese sido diferente, pero quizás en el momento o durante todos estos años pasados o quizás todavía hace unos meses atrás te hubiese dicho que no, pero ya llega un momento que por la salud de sus hijos...", dijo Alexandra.

"Sobre todo por Charlotte, porque yo no tengo ningún problema con él realmente porque al final del día siempre va a ser el padre de Charlotte y yo quiero que él esté bien porque si él no está bien, mi hija no va a estar bien tampoco. Yo no tengo ningún tipo de problema con él realmente y no tendría problema de compartir", añadió.

En ese sentido, Alexandra aseguró que no le interesa ni le afecta la vida privada de Mozart y que lo más importante es cómo se sienta su primogénita.

En marzo de 2019, Mozart y Dalisa estuvieron en el ojo del huracán por varios meses, debido a que eran señalados de supuestamente tener una relación extramarital, ambos siendo casados.

Además de la entrevista que el artista concedió a "Noche de Luz" y la instagramer a "Alofoke Radio Show", donde los dos ventilaron sus versiones en esta novela de la vida real.

En febrero, Dalisa y Alexandra protagonizaron un fuerte encontronazo cuando una le exigió a la otra pedirle perdón.