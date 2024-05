Britney Spears protagoniza pelea con su nuevo novio en un hotel de lujo

Britney Spears está acaparando nuevamente los titulares de la prensa tras una pelea que tuvo con Paul Richard Soliz, de quien se dice es su nuevo novio.

De acuerdo a Page Six, socorristas de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, acudieron al hotel de lujo Chateau Marmont tras recibir una llamada solicitando ayuda.

“La persona que llamó no tenía mucha información sobre la naturaleza de la lesión. Enviamos una ambulancia al lugar”, dijo al medio el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Brian Humphrey.

Sólo los bomberos acudieron al llamado y la policía no se encontraba en el lugar. "No queda claro en los informes" si los socorristas "ofrecieron algún tratamiento", pero señala que "no transportaron a nadie al hospital", añadió el portavoz.

Las fotos publicadas por Page Six muestran a la cantante de “Piece of Me” sosteniendo una almohada fuera del Chateau Marmont, con Paul Soliz de pie a su lado vistiendo una camisa de franela azul, jeans negros, una gorra y zapatillas de deporte.

Después del incidente, fuentes dijeron a Page Six que los amigos de la artista todavía están muy preocupados por su relación con Soliz, y un amigo dijo: "Ha sido una mala noticia desde el principio".