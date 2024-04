Anne Hathaway revela que lleva cinco años sin tomar alcohol

Desde hace varios años Anne Hathaway había reflexionado sobre la idea de alejarse del alcohol en su camino hacia los 40 años y la maternidad.

La actriz de "El diario de la Princesa" finalmente reveló que lleva cinco años sin tomar tras sufrir una fuerte resaca en 2018.

"Hay muchas otras cosas que identifico como logros. Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria", dijo a The New York Times en una entrevista reciente.

"Eso me parece un hito. Tener cuarenta años se siente como un regalo. El eje de la cuestión es que dudo en llamar a las cosas 'mediana edad' simplemente porque puedo ser una rigurosa de la semántica y podría ser atropellada por un automóvil más tarde hoy. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada", añadió.

Por otro lado, Hathaway también adelantó la posibilidad que existe de crear una tercera entrega de la película cómica-dramática, que cuenta la historia de Mia Thermopolis.

La nueva película de Hathaway, “The Idea of You”, estará disponible en Prime Video a partir del 2 de mayo.