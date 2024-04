Muere finalista de "American Idol" y cantante cristiana Mandisa

La cantante cristiana Mandisa Lynn Hundley, conocida como Mandisa, fue encontrada muerta el jueves en su casa de Nashville, confirmó su representante a medios locales. Tenía 47 años.

"En este momento no conocemos la causa de la muerte ni más detalles. Les pedimos sus oraciones por su familia y su círculo más cercano de amigos en este momento increíblemente difícil", dijo a The Tennessean.

Mandisa estuvo dentro de los doce finalistas de la quinta temporada del reality "American Idol" en el año 2006 y en 2014 ganó un premio Grammy como Mejor Álbum Cristiano Contemporáneo por "Overcomer".

También recibió nominaciones al Grammy por sus álbumes "True Beauty", "Freedom" y "What if We Were Real".

Madinsa nunca estuvo en el bottom 3 hasta su eliminación como novena finalista en "American Idol".

Entre sus temas más exitosos, se encuentran "I'm Every Woman", "I Don't Hurt Anymore", "Don't You Worry 'Bout a Thing", "Any Man of Mine" y "Shackles (Praise You)".