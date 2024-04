Ellos tampoco se resisten a un cambio de apariencia

En el mundo del entretenimiento la imagen es un factor importante no solo para las mujeres sino también para los hombres, quienes apuestan por redefinir su apariencia ya sea con un cambio de imagen o entrando al quirófano.

Un ejemplo es el bachatero Elvis Martínez, quien sorprendió al cambiar su imagen con la que tenía acostumbrado a sus seguidores desde hace unos años.

El “camarón” optó por cortarse el pelo y dejarse crecer la barba, un cambio que ha sido aplaudido entre sus fanáticos.

En cambio, Omega “El Fuerte”, apostó por algo permanente y es que el merenguero optó por despigmentación del iris con láser (aclararse el color de los ojos).

Antonio Peter de la Rosa explicó en una entrevista con Santiago Matías que estuvo investigando unos ocho años antes de realizarse el proceso en España y gastó unos 15 mil euros.

Hace dos años, el artista urbano El Mayor Clásico se sometió a un procedimiento quirúrgico conocido como 'Spartan Body', que consiste en destacar o definir el grupo muscular del abdomen anterior, la espalda y los brazos.

El exponente urbano llevaba años lidiando con el sobrepeso y, pese a hacer todo lo posible para disimularlo, ya estaba afectando su salud y carrera artística.

“Yo vivo de mi imagen, las marcas me solicitan y también soy actor, entendía que tenía que hacerlo. Ya era momento, no solo por un tema estético, sino por mi salud”, aseguró el cantante en un comunicado de prensa, agregando que debido al sobrepeso no tenía el mismo rendimiento físico que antes sobre el escenario.

Igualmente, el locutor Mariachi Budda se realizó una marcación abdominal.

Mientras que su colega, Musicólogo eligió llevar una vida saludable en alimentación y haciendo ejercicios logrando un cambio notable en su imagen que lo llevó a perder varias libras.

Hace unos años en entrevista con Luinny Corporán, el rapero dijo que para tener “cuadritos” invirtió unos 150 mil dólares.

“¿Tú sabes cuánto yo tengo invertido en el estómago? Son como 150 mil dólares y nada más lo he comprado en vegetales y salmón”, comentó.