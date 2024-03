La comunicadora Yelitza Lora aprovechó esta madrugada una transmisión en vivo de Instagram de 35 minutos y 46 segundos para revelar la situación que atraviesa con Tomás Escaño y Rafelito Corporán, sus ex parejas y padres de sus dos hijos.

Lora acusó a los hombres de irresponsables y ser un "estorbo" que solo fueron "un espermatozoide en un momento determinado", ya que en el caso de su hija menor "ha sentido por mucho tiempo la ausencia del padre que tiene un año diciéndole que está trabajando".

Este viernes, Día Internacional de la Mujer, la también actriz se desahogó sobre "lo que he tenido que tragar", además pidió respeto tanto a los progenitores de sus criaturas como a los familiares de estos y advirtió no permitirá más maltratos.

En ese sentido, explicó que ha estado dispuesta al diálogo, sin embargo, dijo tener razones suficientes para atreverse a hacerlo públicamente, incluso estando consciente de las consecuencias que pueda tener.

"A los niveles de violencia a los que uno ha sido sometido solamente nos permitirían salir en una cámara llorando, con un ojo negro, tristes, desesperadas, esas versiones que uno le mostró a esos hombres, mis emociones, mis niveles de vulnerabilidad que les regalé fueron muy mal utilizadas", afirmó.

"Sean padres, sean abuelas, sean tías, sean responsables con el orden que Dios ha diseñado para lo que necesitan estos pequeños seres humanos que no pidieron venir al mundo", continuó.

"No le hagan relaciones públicas a nadie, no vale la pena tragarse todo 'por el bien de los hijos', oiga que se lo estoy diciendo yo hoy: no vale la pena tragarse todo con relación a los padres de sus hijos 'por el bien de sus hijos'. ¿A costa de nuestra salud mental? No lo vale", finalizó agradeciendo a los que la han apoyado económicamente con sus retoños.