El cantante urbano Kiko El Crazy fijó su posición con respecto al fenómeno Yailin 'La más viral' y su pareja Tekashi 69.

Durante una entrevista con Tony Dandrades, el intérprete de "Soy domi" se mostró incomodo tras el periodista preguntarle sobre la compatriota de ambos, quien se ha convertido en uno de los temas principales en los programas de farándula internacionales.

"A Yailin hay que darle una carta de ruta de República Dominicana y a Tekashi hay que darle un impedimento a República Dominicana", respondió Kiko.

"Esa es mi respuesta a tu pregunta. Y no le haga esa pregunta a más nadie Tony, tú como dominicano, ellos nos degradan, no se la haga a más nadie, por favor, no le pregunte por ella a más nadie", agregó.

Por otro lado, el rapero también se refirió al altercado entre Rochy RD y un fanático en una presentación musical en una discoteca de Jarabacoa, que terminó con un tiroteo.

Kiko explicó que aunque entiende que los artistas deben comportarse como tal, también admitió que existe público irrespetuoso.

"Los artistas tienen que saber que son artistas, un artista es una ilusión, llegarte a ti es una ilusión, tú no puedes compararte con fanáticos, con nadie. Simple y llanamente tú tienes que venderte como lo que eres: un artista", afirmó.

Sobre su incursión en el mercado de la moda, Kiko dijo no tener miedo experimentar nuevas facetas, como lo hizo el pasado 14 de febrero, estrenándose como modelo de pasarela en el desfile de Luar en el New York Fashion Week.