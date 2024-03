Kate del Castillo habla de la crisis de salud que atraviesa

Kate del Castillo habló del vértigo que padece y que la hizo tomar una pausa en su participación en la serie "The Cleaning Lady".

"Es horrible, es de verdad una condición muy tremenda, que no le deseo a nadie y que no hay una cura necesariamente", dijo Kate.

Y añadió: "Tuve que parar de trabajar porque fue tan severo el vértigo que no pude venir a trabajar. Por primera vez en mi vida tuve que cancelar. Me pasó hace tres años, pero muy leve a comparación de esta vez".

Aunque puede concentrarse en su guion, la actriz mexicana explicó que el malestar le causa muchos mareos.

"Te sientes en un mundo cerrado, porque como no se ve y puedes funcionar como no está tan severo (de hecho todavía no se me quita por completo), pero puedo manejar, sentarme, caminar derecho, concentrarme en mis líneas y todo eso", confesó.

"Tuve que estar en cama, tenía que gatear para ir al baño, tenerme que agarrar de cosas para no caerme", afirmó.