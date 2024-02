Jonathan Islas, el actor de telenovelas que ahora canta en el metro

De participar en exitosas telenovelas a cantar en el metro, así ha cambiado la vida del actor mexicano, Jonathan Islas, cuya vida dio un giro luego de terminar su relación con la también actriz, Fabiola Campomanes por acusaciones de agresión física en el 2019.

El actor de “Señora acero”, “La mujer del diablo”, entre otras, se le ha visto en el metro de la Ciudad de México dando a conocer su nuevo proyecto: la banda de rock Marion.

“Es algo nuevo, pero hay que tener pantalones para aventarte al público. Por eso hice una gira en varias estaciones del Metro de la Ciudad de México por donde pasa la gente y mi intención era hacerlos cantar y que se desconectaran un poco de su vida cotidiana. Sí me daba miedo que me abuchearan, pero llevo 22 años de carrera y tengo tablas. Para mí no hay imposibles, yo le ching0 hasta que lo logro”, dijo Islas a la revista Tv Notas.

A través de su cuenta de Instagram, el actor que participó en “La casa de los famosos 3” siendo el primer eliminado, comparte en sus redes sociales como es su vida de cantante actualmente y dejó un mensaje a quienes critican que esté cantando en el metro.

"No sé por qué hay gente que hace menos a las personas que toman el metro y tratan de hacer menos a la gente que le chinga todos los días para llevar la comida a sus hogares; se me hace lo más patético que se burlen de esa gente trabajadora, humilde, respetuosa, servicial y con más con más corazón que tanta gente que usa otros transportes”, dijo el cantante.

Se recuerda que en el 2019, el actor Jonathan Islas acusó a su expareja sentimental, Fabiola Campomanes de haberle agredido físicamente y “romperle el hocico” luego la actriz dijo que fue él quien la golpeó sin importarle que su hija estuviera presente.

Campomanes lo acusó ante las autoridades, la denuncia procedió y dos años después a la actriz se le dio una compensación económica.