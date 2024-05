Hombre denuncia agentes DNCD supuestamente lo golpearon e intentaron colocarle droga

Sandy Urbaez, empleado de una compañía privada, denunció en la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de la jurisdicción de Bahoruco que tres agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) supuestamente lo interceptaron, lo encañonaron, golpearon y desnudaron en plena calle al resistirse a que le pusieran droga.

Este viernes el hombre fue recibido por el procurador fiscal adjunto de la provincia, Lesly Cedeño, al cual le explicó que el hecho ocurrió a pocos metros de su residencia cuando regresaba de su trabajo en el Complejo Habitacional Villa Progreso del Barrio Vista al Lago en este municipio de cabecera.

“La dirección me agarra llegando a mi casa, me estropea, me quiere poner droga a la fuerza, me quiere montar en su vehículo, me dicen que le busque la droga, donde ellos saben que ahí hay un punto que tiene dos años, donde ellos buscan su dinero”, dijo Urbaez.

Expresó, que tras el atropello a que lo sometieron miembros de la DNCD, que no identificó por sus nombres, acudió al Departamento de la Policía Nacional, pero que presuntamente allí se negaron recibir su queja expresándole que no recibían ese tipo de denuncia.

“Porque la Policía no recibe la denuncia, porque la Policía también recibe su dinero ahí. Ellos saben que el punto está ahí, van y quieren buscar los locos. Ellos van a buscar su dinero ahí (DNCD) y la Policía también porque yo vivo arriba”, dijo el denunciante.

Aseguró no entender por qué si la Policía y la DNCD saben todo el que vende droga se enfocan en hacerle daño a un “hombre trabajador que nunca en su vida se ha mezclado en cuestiones ilícitas, nadie me ha mezclado en nada malo. Yo ando derecho”.

Expresó que las personas de un bar cercano al lugar donde fue maltratado, los cuales conocen su conducta, vieron cuando la tarde del pasado jueves los agentes lo desnudaron sin permitirle hablar y lo amenazaban con apresarlo de cualquier manera.

“Les dije que cuidado, que solo ando con mi cartera y un dinero del trabajo, porque yo soy una persona que salgo a las 7:00 de la mañana a trabajar para mantener mi familia”, indicó Urbaez.