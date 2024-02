La actriz y productora Kate del Castillo ha sido bautizada por usuarios de redes sociales como 'La Grinch de San Valentín', en referencia al popular personaje que odia la Navidad.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Teresa Mendoza en la serie dramática 'La reina del sur' expresó que el día dedicado al amor y la amistad le parece "ridículo", declaraciones que han generado críticas contra la mexicana.

"Yo sé que nadie me pidió mi opinión, pero yo siento que hoy es el día más ridículo del año. O sea, el día de San Valentín (risas), o sea, ¿qué es eso?", dijo Kate en un video publicado anoche y que ya cuenta con más de 11 mil comentarios. "Que todo el mundo tenga que decirse cositas y todo el mundo vestirse de rojo, de rosita...", agregó.

Además, la actriz rechazó el "consumismo" que sale a relucir durante el 14 de febrero para gastar en regalos.

"Ya olvídense del consumismo tan tonto. Siento que hay mujeres que no tienen novio y que eso les afecta mucho, les puede doler, o sea, no me parece bien, no", continuó.

"O sea, qué padre la amistad, eso sí está muy bien, pero la verdad es que no sé. El día más ridículo del año es hoy, sin embargo, pues no sé, les deseo que la pasen, ¿pues qué? ¿Increíble? No sé, ¿con su novio, con su novia, sus amigas? No sé, feliz 14 de febrero", finalizó Kate con cara de disgusto.

Las opiniones de sus seguidores que refutaron el pensamiento no se hicieron esperar.

"Pues no lo festejes y ya reina", "Tranquila que cada quien viva su vida", "Amárrate Kate, que a ti no te no te guste es muy tu problema", "Todo porque a ella no le llevan flores ni chocolate", "Nuestra Grinch favorita", se leen algunos.