Familias de dos: Famosos sin hijos

Las familias de dos también existen y son felices. No tener hijos es una forma de felicidad en la que puede vivir un matrimonio.

Estas parejas de famosos han decidido o les ha tocado acompañarse el uno al otro, durante años, en sus mejores y peores momentos, llegando a tener relaciones estables y duraderas a pesar de no tener hijos en común.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni se conocieron en 1997 cuando trabajaron juntos en la producción llamada "Las Juanas" y llevan casi 26 años de casados. Desde ese entonces, han sido referente de estabilidad, pero también han sido cuestionados por haber decidido postergar la llegada de los hijos.

La actriz colombiana, quien cumplirá 52 años el 21 de enero, reveló que no ha sido madre por decisión propia y que recurrió a la medicina para tratar de garantizar su maternidad hasta el tiempo deseado

"Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto de fertilidad. Entonces, dije: yo voy a hacer esto con anticipación, congelo, hay que creerle a la ciencia", dijo Siachoque.

Nashla Bogaert y David Maler

A tres meses de conocerse, Nashla Bogaert y David Maler se casaron en agosto de 2013 luego de contactarse por primera vez a través de Facebook.

Los actores dominicanos viven un matrimonio con poca exposición y separado de su trabajo en el cine, pero el tema de los hijos sale a relucir en a mayoría de sus entrevistas.

"No se ha dado el momento. No lo estamos buscando, pero no lo estamos evitando", respondió Bogaert ante la interrogante de los conductores de "El Mañanero".

Jessica Pereira y Edward García

La comunicadora venezolana Jessica Pereira y su pareja, el empresario dominicano Edward García, sueñan con ser padres, pero no ha sido posible tras más de 7 años de comenzar su romance.

En 2020, Pereira reveló que sufría de ovarios poliquísticos, una afección en la cual una mujer tiene un niveles muy elevados de hormonas (andrógenos), que le ha provocado endometriosis y le dificulta quedar embarazada.

Por su lado, García procreó dos hijos en su anterior matrimonio.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Ni hijos ni boda, así afirman las estrellas de telenovela Sebastián Rulli y Angelique Boyer al ser cuestionados sobre cómo será su relación, que está por arribar a los 10 años.

Al momento de preguntarle sobre la posibilidad de casarse, el actor respondió: "Sí, hace mucho tiempo que hemos hablado de muchas bodas. Seguimos muy felices".

Sobre el motivo que los detiene a dar ese paso dijo: "La vida misma, la experiencia. Creo que en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así".

Rulli ya es padre de Santiago, fruto de su matrimonio con la presentadora argentina Cecilia Galliano.

Karina Banda y Carlos Ponce

La pareja de recién casados, Karina Banda y Carlos Ponce, ya quieren ser padres dos años después de su boda de ensueño.

Luego de conocerse en febrero de 2018 y casarse en junio de 2022, los comunicadores planeaban tener su primer hijo juntos, sin embargo, se vieron obligados a retrasarlo por el nuevo proyecto que le propusieron para conducir a dúo, "Enamorándonos, la Isla".

"Yo ya quiero ser mamá, así que ojalá y que el 2024 ya les pueda dar la noticia. Ya estamos trabajando, ahora sí en eso, y quiero gemelos. Ojalá Dios me dé la oportunidad de ser mamá de twins, porque la verdad que si ya me voy a embarazar pues de una vez que sean dos, un niño y una niña si no estoy pidiendo mucho, y ya estamos emocionados", confesó la conductora.

Banda se estaría estrenando en la maternidad, mientras que el también actor se convertiría en padre por quinta ocasión, ya que tiene cuatro hijos: Giancarlo, Sebastián y las gemelas Savannah y Siena.