Citan al mánager de Ozuna, Vicente Saavedra, para entrevista por caso de Kevin Fret

El manejador artístico Vicente Saavedra y Andrea de Castro fueron citados por el Departamento de Justicia para ser entrevistados como parte de la pesquisa sobre el asesinato del trapero Kevin Fret, supo El Nuevo Día.

Las citaciones, expedidas la semana pasada, son para que De Castro comparezca el 25 de enero. Mientras, la citación de Saavedra es para el 20 de febrero.

Por su parte, el fiscal Edmanuel Santiago confirmó en primicia a El Nuevo Día que ambos fueron citados y aseguró que son para comparecer como “testigos regulares”.

Santiago, quien fue asignado al caso en septiembre pasado, indicó que las citaciones responden a la fase investigativa en la que se encuentra junto con el agente Ángel Maysonet, de la División de Crímenes Mayores de la Policía.

Recordó que desde la recreación de la escena el pasado 2 de noviembre han estado “corroborando informaciones que ya había recopilado la Policía”.

“En distintas reuniones con la Policía, trazamos un plan. Ese plan tiene diferentes etapas y va a tener una ejecución bien pronta y ágil, pero en distintas etapas”, explicó.

Agregó que “ahora estamos entrando en la etapa de una serie de entrevistas que se requieren hacer para poder corroborar una información que ya teníamos desde antes de ir a la escena”.

“Entre las personas que se identificaron para citar, está Andrea de Castro Fernández y Vicente Saavedra”, señaló Santiago.

“Esto es como parte de la investigación que estamos haciendo para corroborar y entrevistarnos con ellos para obtener una información que nos interesa”, dijo Santiago, quien no quiso ofrecer detalles sobre los temas a preguntar.

“No puedo decir de qué se trata, pero son dos personas que nos interesa tener contacto con ellos porque hemos concluido que son necesarias para esta investigación”, añadió. “Queremos ver qué nos pueden aportar y corroborar cierta información que ya tenemos”.

Cuando este medio le preguntó en calidad de qué estaban siendo citados, el fiscal contestó: “En este momento están citados como testigos regulares”.

Aunque su nombre había sonado públicamente en el pasado en relación al caso, es la primera vez que De Castro es citada formalmente por las autoridades para ser entrevistada en relación a la muerte de Fret.

En cambio, Saavedra fue entrevistado el 9 de abril de 2019, cuando era manejador del cantante de música urbana Ozuna, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Ozuna Rosado.

Al salir de aquella entrevista de cuatro horas, Saavedra dijo a la prensa que las preguntas “giraron en torno a la situación, de lo que se ha hablado, que ya muy bien saben, si hubo una extorsión o no hubo una extorsión, si yo fui extorsionado o no fui extorsionado, que yo sé sobre la extorsión que hubo con Ozuna o no, si hubo una relación o no hubo una relación”.

Por su parte, cuando fue entrevistado en la fiscalía de San Juan, en febrero de 2019, Ozuna aseguró: “No me preguntaron del asesinato. Me fue superbién aclaramos unas cosas sobre la extorsión que ellos querían saber. Todo quedó claro”.

Se refería a una denuncia que había hecho Ozuna ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) alegando que Fret supuestamente lo estaba extorsionando.

Sin embargo, en enero pasado, la entonces fiscal del caso, Betzaida Quiñones, dijo en un programa de televisión que el FBI había cerrado el caso al concluir que no hubo investigación y que Ozuna le daba el dinero “de manera voluntaria”.

Saavedra fue citado para ser entrevistado por la Policía en febrero de 2023, pero no compareció y uno de sus abogados, Harry Padilla, indicó que había enviado una carta a Justicia “haciendo unos señalamientos” que no precisó, pero apuntó que sí comparecerían si eran citados por un tribunal.