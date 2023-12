Yailin 'La Más Viral' se dirigió a sus seguidores este lunes, once días después de ser apresada en Miami por agredir físicamente a su pareja Tekashi 69, a quien ella también acusó de maltrato.

A raíz de la indignación de sus fanáticos por el lanzamiento de 'Bad bxtch', su nuevo tema musical con videoclip incluido, donde aparece el rapero estadounidense, Yailin pidió "olvidar el pasado".

"A veces por la vida pasamos por procesos que nos hacen más maduros. Vamos a olvidar el pasado, prometo con Dios que hoy en adelante le daré lo mejor de mí, por ustedes. ¡No los defraudaré! Feliz Navidad, team Chivirika, los amo", dijo Yailin en una publicación en Instagram.

Algunos usuarios entienden que la dominicana utilizó la controversia que vivió el pasado 14 de diciembre para promocionar su más reciente proyecto, que además fue dirigido por el hombre que la denunció, por lo que han decidido retirarle su apoyo.

"No queremos saber de ti ya", "Perdiste la credibilidad, te perdiste a ti misma", "Yailin, uno quiere defenderte pero tú no colaboras", "Mija, definitivamente tú eres masoquista", "Dizque olvidar el pasado, tú lo que necesitas es un poco de amor propio", "El dinero puede más que la dignidad y el respeto", "Tú no sirves", se puede leer entre los comentarios.