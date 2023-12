Yailin la más viral pide ayuda tras supuestamente ser agredida por Tekashi

Luego de filtrarse una fotografía donde aparece con heridas en el rostro y salir a desmentir que fue golpeada por Tekashi, ahora Yailin la más viral realizó una llamada a Santiago Matías pidiendo ayuda tras supuestamente ser violentada por el rapero.

En el audio publicado en el programa “Alofoke radio show”, la joven dominicana se escucha llorando diciendo que el cantante estadounidense no la quiere dejar ir. También mencionó que es victima de violencia por parte de 6ix9ine.

En ese mismo sentido, su abogado, Andrés Toribio manifestó que está al tanto de todo lo que está pasando en Miami, ciudad donde se encuentra Yailin actualmente, y también está en contacto con las autoridades dominicanas.

"Daniel Hernández, "6ix9ine", tú deberás pagar por tu accionar en contra de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, "Yailin", ya tenemos conocimiento de todo, hoy fue suficiente y en RD estamos en contacto con la @ProcuraduriaRD.- tenemos conocimiento pleno de lo ocurrido en Miami”, escribió en sus redes sociales.

Esto sucede a tan solo un día de la exesposa de Anuel explicar que la fotografía que se volvió viral, donde aparece con golpes en el rostro, fueron provocado por un accidente de tránsito que sufrió junto a su pareja, Tekashi.

"Yo pasé un accidente con Dani, o sea fuimos a discoteca, salimos a discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling, para no preocupar, yo no dije nada", dijo Yailin.

"Esa foto la tenía la persona esa, esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se debe, que no se le debe, esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son 1,700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y todo, no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida", añadió.