La comunicadora Tamara Martínez aseguró que su pareja, el abogado Emilio López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por violencia domestica, nunca la ha golpeado y expresó que es el hombre de su vida.

“Emilio nunca me ha golpeado”, aseguró la presentadora en una entrevista con Jessica Pereira. “Sí, hemos tenido discusiones… han pasado situaciones entre nosotros donde discutimos… pero golpearme, nunca”.

La ahora panelista del programa “Fogaraté” dijo que por un show mediático “se le arruinó la vida completa a un hombre”.

Martínez manifestó que todo es culpa de su madre, de quien aseguró amenazó con hundir al abogado y a ella misma. “Ella me dijo que me iba a llevar al médico, me iba a poner camisa de fuerza, me iba a quitar a los niños, mi empresa y todas mis cosas”.

La comunicadora explicó que el video, que desató el conflicto y por el cual se iniciaron las investigaciones contra Emilio López, fue de una discusión que ella misma grabó y su madre lo difundió amenazándola para que el abogado se fuera de su casa.

Tamara dijo que cuando el video salió a la luz pública ella y su pareja ya habían arreglado las cosas.

Sobre si ha hablado con el padre de su hija, la comunicadora dijo que mantienen comunicación todos los días aunque no se pueden acercar por la situación legal y el caso que todavía enfrentan ambos.

También explicó que sus dos hijos fueron interrogados en la cámara Gesell y ambos menores negaron que López haya maltratado a su madre.

Al ser cuestionada si Emilio López era el hombre de su vida, Tamara respondió: “Yo creo que sí. Es que él me protege mucho, siempre está ahí conmigo. La única persona que me ha entendido”, expresó.

Se recuerda que el pasado mes de mayo, el abogado Emilio López fue apresado, acusado maltratar física y psicológicamente a Tamara Martínez.

Tras dictársele tres meses de prisión preventiva, el pasado junio se le varió la medida de coerción por arresto domiciliario, colocación de un grillete electrónico e impedimento de salida del país.

La jueza Rosalmi Guerrero tomó la decisión tras considerar que López no representa peligro para Tamara, quien estaba presente en la audiencia y además solicitó la libertad pura y simple del imputado, negando los hechos presentados por el Ministerio Público.