El Senado reconoce gestión deportiva de César Cedeño

El Senado reconoció el pasado miércoles a César Cedeño como propulsor del deporte por su trabajo en favor de la juventud y por lograr la autonomía económica de las federaciones deportivas, así como por llenar de instalaciones el territorio nacional.

El acto fue encabezado por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, quien describió al ex secretario de Deportes (2000-2004) como orgullo para toda la familia por incentivar la práctica deportiva.

“Para nosotros es un privilegio reconocerte. Esta es una actividad que me llena de orgullo y de honra, un hombre que no sólo en el deporte, sino que, también en su vida cotidiana ha trabajado con solidaridad y con pulcritud”, expresó. En ese orden, el senador Santiago Zorrilla, proponente de la iniciativa de reconocimiento, se refirió a Cedeño como un símbolo de lo que significa trabajar desde el desinterés, el desprendimiento, y por llevar en alto el nombre de la República Dominicana.

“Desde siempre Cesar Julio Cedeño Ávila, demostró que su voluntad no tenía límites, también agradezco por sus múltiples aportes al deporte en favor de la juventud, por promover el fortalecimiento de los valores más auténticos de la sociedad dominicana, y la identidad nacional” , dijo.

Cedeño se hizo acompañar de su esposa María Julia Nieves Rivera y de sus hijos Maribel, Rosemary, Julio César y Jennifer Marie.

Cedeño agradeció al Senado por valorar su trayectoria y aportes en el área deportiva, en especial su desempeño en la organización de los Panam 2003.

“Me siento feliz y emocionado por tan noble reconocimiento, esto en verdad me llena de alegría, y me demuestra que todo el trabajo realizado no fue en vano. Como muchos niños que rescatamos de las calles, los involucramos en actividades deportivas y era obligatorio la inserción escolar; muchos de esos niños continuaron el camino del bien», sostuvo César Cedeño Ávila.