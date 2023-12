Yailin 'La Más Viral' cuenta todo sobre fotografía donde aparece golpeada

Yailin 'La Más Viral' apareció luego de cerrar su cuenta de Instagram y durar un tiempo fuera de redes sociales. Sin embargo, la cantante preocupó a sus fanáticos, ya que el abrupto regreso fue protagonizado por una fotografía donde aparece golpeada y con heridas en la cara.

Tras la imagen volverse viral en pocos minutos, Yailin inmediatamente realizó una transmisión en vivo de Instagram, donde explicó que su estado físico fue provocado por un accidente de tránsito que sufrió junto a su pareja, el rapero estadounidense Tekashi 69.

La artista urbana también acusó a una exempleada de filtrar la fotografía, diciendo que los golpes habían sido ocasionados por Tekashi, información que supuestamente se habría inventado por haberla despedido.

De igual manera, Yailin negó que le deba dinero a la mujer, quien alegadamente tiene en un poder algunas pertenencias suyas, incluyendo un perro.

"Yo pasé un accidente con Dani, o sea fuimos a discoteca, salimos a discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling, para no preocupar, yo no dije nada", dijo Yailin.

"Esa foto la tenía la persona esa, esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se debe, que no se le debe, esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son 1,700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y todo, no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida", añadió.