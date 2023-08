El afán de los internautas en buscarle pareja a Shakira

La vida amorosa de la artista colombiana Shakira ha estado en el ojo público desde su mediática ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué, la cual fue anunciada en junio del 2022.

Tras las polémicas por la infidelidad de Piqué con la modelo española Clara Chía, y las canciones dedicadas a su rompimiento interpretadas por la cantante, empezaron a relucir posibles nuevos romances entre la colombiana y algunos prospectos con los que se le veía en distintos lugares.

La cantante colombiana fue vinculada con celebridades como Henry Cavil, Chris Evans, Carson Daly, Tom Cruise, Lewis Hamilton y el más reciente, Drake, pero ¿a qué se debe el afán de buscarle pareja a la artista?

En cuanto a Henry Cavil, el año pasado se viralizó un video de la alfombra roja de la premier de Mission: Impossible Fallout, que se llevó a cabo en 2015, en el audiovisual se visualizaba como mientras entrevistaban el actor, él interrumpió el conversatorio porque creyó haber visto a la artista.

Inmediatamente, preguntó con una notable sonrisa si se trataba de ella. Tras la popularización del video ambos se volvieron tendencia y los internautas empezaron a “shippear” a la supuesta pareja, que no pasó de ser una tendencia en redes sociales.

Asimismo, en el caso de Chris Evans, las plataformas digitales empezaron a vincular a las figuras debido a que la cantante colombiana siguió en Instagram al actor que le da vida a “El Capitán América” en la franquicia de Marvel.

No obstante, Evans fue entrevistado durante el estreno de la película animada “Lightyear” en junio de 2022, y una periodista le preguntó que si conocía personalmente a Shakira, a lo que respondió: “No, nunca la he conocido, pero soy un gran fan".

Tom Cruise

Otro famoso actor con el que se relacionó a la artista colombiana fue Tom Cruise, y es que, tras coincidir en la sección VIP del Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, surgieron especulaciones sobre el interés romántico que tendría el actor con ella.

El actor Tom Cruise durante el F1 Miami Grand Prix 2023 en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos de AméricaFoto Externa

Incluso, medios como Page Six contaron que le obsequio flores, sin embargo, el periódico británico The Mirror, aseguró que una fuente cercana a Shakira contó que ella no tiene interesada en Cruise, que está “enfocada en su familia”, por lo que no quiere que el actor siga coqueteando con ella, pero no quiere “avergonzarlo”.

Carson Daly

A partir de la ruptura con Piqué, se vio a la intérprete de “Acróstico” compartiendo en un partido de los New York Islanders con el periodista de NBC, Carson Daly, en abril de este año, y a partir de ahí la prensa empezó a relacionarlos románticamente.

Shakira y Carson Daly durante un partido de los New York IslandersFoto Externa

Las figuras se conocieron durante su temporada en “The Voice” en 2015, cuando Shakira fue jurado y el presentaba el programa, desde entonces tiene una amistad. El periodista actualmente está casado y tiene tres hijos. Además, no salió a la luz ninguna prueba que los relacionar románticamente.

Luego de las fotografías que salieron en el mes de abril no se le vio juntos públicamente.

Lewis Hamiltom

El supuesto romance entre Shakira y el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, fue el rumor que mayor rápido corrió tomó tras la mediática separación de la artista.

Esto pasó cundo se vio a la cantante colombiana disfrutar del palco de Mercedes, del Grand Prix de Fórmula 1, que se llevó a cabo en Circuit de Barcelona-Cataluña. En esta carrera Hamilton ganó el segundo lugar.

Shakira y Lewis Hamilton captados en un restaurante con amigosFoto Externa

Posteriormente, se le vio ambos compartir un paseo en yate en Miami, donde estuvieron presentes los hijos de la cantante, Sasha y Milan. Más adelante fueron vistos practicando surf juntos y en una cena.

Mientras más escenarios se les veían compartiendo mas los relacionaban, inclusive, en junio de este año, una persona aseguró Vanitatis que durante una cena con amigos de las figuras, estos se besaron.

Luego de esto, no se volvió a verlos juntos, sin embargo, en Julio del este año se empezó a vincularse con la actriz mexicana Eiza Gonzalez, después de que se les vio pasando el tiempo juntos en un yate, donde también se encontraba la tenista Jenny Stray Spetalen y los internautas preguntaron por la colombiana.

Drake

Este ha sido el rumor más reciente. Shakira y el rapero canadiense Drake fueron captados la madrugada del pasado domingo 13 de agosto saliendo de una fiesta en West Hollywood, California.

Collage de Shakira y Drake saliendo de una fiesta en Holllywood minutos después.Foto Externa

Ambos artistas salieron de la fiesta por separado pero a pocos minutos de diferencia, lo que generó una avalancha de comentarios en redes sociales.

Algunos aseguran que se trataba de una coincidencia y otros especulan que se trata de un romance o una colaboración música. Quizás ambas cosas.