Muere el abuelo de Justin Bieber

Justin Bieber está de luto por la muerte de su abuelo materno, Bruce Dale, a quien despidió con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

El cantante compartió una fotografía de cuando era adolescente junto a su abuelo Bruce sonriéndole mientras sostenía su cabeza entre sus manos.

"Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando. Probablemente sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber tomado esa decisión en la esquina. Jajaja. Te echaré de menos. Me dolerá y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado", escribió el artista en Instagram.

Según informa TMZ, un obituario publicado por la funeraria WG Young en Stratford, Ontario, el abuelo del cantante "falleció pacíficamente en el Rotary Hospice Stratford Perth el jueves".

Fue esposo de la abuela de Bieber, Diane Dale, y padre de Candie Toper, Chris Mallette, Chris Dale y Pattie Mallette, la madre de Bieber.

El obituario también dice que Bieber fue uno de sus tres nietos y que Dale fue bisabuelo de seis hijos en total, incluido el hijo de Bieber, Jack Blues , a quien comparte con su esposa Hailey Bieber .

El hombre apoyó el ascenso del joven artista al estrellato apareciendo notablemente en el documental de Justin, "Never Say Never".