Esposo de Jenn Quezada le pide perdón: “Amo a Jenn prometo dejar de llevarme por las emociones de momento”

Christopher Máximo Reyes, mejor conocido como Chris Money, esposo de la presentadora de televisión Jenn Quezada, le pidió disculpas públicas a su esposa luego de que este jueves se declarara soltero a través de su cuenta de Instagram, tras sostener una discusión de pareja.

En una publicación acompañada de un video con la presentadora, el anfitrión de fiestas en discotecas, escribió en la red social una disculpa para su esposa Jenn, quien se encuentra en estado de embarazo, alegando que “se llevó de la euforia del momento”.

“Ayer luego de una discusión con mi pareja Jenn Quezada hice publicaciones que no debí hacer en medio de la euforia del momento y de dejarme llevar”, inicia la publicación.

Asumió que no tuvo el manejo adecuado de la situación, pero es humano y “cometemos errores”.

“Hoy quiero pedirle disculpas a mi esposa porque sé que no tuve el manejo adecuado somos humanos y cometemos errores lo importante es reconocerlos y aprender de ellos”, se lee en el pie del video.

El instagramer aclaró que “no ha botado” a Jenn, no está soltero y tampoco se ha ido de su casa, al tiempo que pidió disculpas a los fanáticos de Quezada, alegando que no volverá a suceder.

“Quiero aclarar que no he botado a Jenn no estoy soltero y tampoco me ido de mi casa. Perdón a todos sus fanáticos estas cosas no volverán a suceder”, publicó.

Asimismo, Reyes expresó que ama a su esposa y a la primera hija del matrimonio, Nora, prometiendo que no volverá a dejarse llevar de las emociones del momento divulgando información de su relación de pareja y vida personal.

“Amo a Jenn amo a nora y prometo dejar de llevarme por las emociones de momento y publicar cosas de nuestra vida personal”, finaliza la publicación.

La publicación

"Estoy soltero no aguanté. Mi respeto al que aguantó, traté y traté hasta que ya no pude más. Es loco que me tienen, no trabajo bien, no me baño bien, no como bien, no hago nada bien. Ya basta. Díganme mujercita poco hombre, pero voy yo primero antes de una crítica, el que no sabe es como el que no ve", decía el texto que fue eliminado en pocos minutos.