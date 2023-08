"Todo debajo del Sol tiene su hora. Dios nunca se quita de donde está", escribió Jenn Quezada en un Threads que también fue publicado en su historia de Instagram tras su esposo, Chris Money, haberse declarado soltero.

"Estoy soltero no aguanté. Mi respeto al que aguantó, traté y traté hasta que ya no pude más. Es loco que me tienen, no trabajo bien, no me baño bien, no como bien, no hago nada bien. Ya basta. Díganme mujercita poco hombre, pero voy yo primero antes de una crítica, el que no sabe es como el que no ve", dijo Chris en redes sociales.

Además de las declaraciones de su pareja, quien públicamente en abril le llamó "frustrada loca vieja", se sumó un mensaje lleno de insultos y deseos negativos, para ella y el bebé que espera, enviado por una seguidora.

"Esa hija tuya va a ser más fea, se le ve en la cara tuyida esa. Igual que tú goda asquerosa lambona y para el colmo tarruna consciente. Eres filtro nada más", expresó la usuaria solo identificada como _duna7. A lo que Jenn respondió: "Si no fuera porque uno de mis sustentos en este momento es Instagram, hace rato lo hubiese cerrado para siempre. Cuanto odio hacia una persona que nunca le ha hecho daño a nadie, que no se mete con nadie, que no le deseo mal a nadie. Dios mío. Déjenme parir por lo menos. Dios proteja a mi hija siempre".

Historia de Jenn Quezada