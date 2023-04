Yailin-Ana Gabriel: la gente busca razones de la disculpa y la lloradera

Ana Gabriel pidió disculpas durante su concierto a Yailín la Más Viral, la urbana dominicana estalló en llanto y la gente busca las razones de esa explosión emocional.

Lectores de Listín Diario han escrito cientos de comentarios sobre lo que ellos entienden pasó por el alma de la joven intérprete cuando la cantante mexicana se dirigió a ella con tanta humildad.

El caso se remonta a mediados del 2022 cuando la cantante mexicana platicaba con sus seguidores en Instagram y uno de ellos le preguntó si estaba dispuesta a realizar una colaboración musical con Yailín, y como la intérprete de "Luna" dijo que no la conocía se generó un vendaval de comentarios en su contra.

Ante las despiadadas críticas la mexicana difundió luego un video disculpándose y deseando lo mejor para la dominicana, que sin dudarlo aceptó las disculpas.

La noche del sábado Yailin fue al show de la intérprete de "No entiendo" en el Palacio de los Deportes, donde reiteró sus disculpas públicas, lo que emocionó a la dominicana que "se fajó a llorar".

Desde entonces los dominicanos que siguen el caso Ana Gabriel-Yailin se han enfrascado en vertir sus comentarios y las razones de la lloradera.

Yailin no aguantó el llanto por saludo de Ana Gabriel durante concierto Lea también

Yajaira Franjul entiende que "ella está en pos parto, ella está depresiva, por lo que está aconteciendo en su vida, son momentos que solo el que está en esa situación lo vive".

El usuario Espinosa afirma: "Ay ombe, recordando el ex". Algo parecido escribió en el Instagram de Listín Diario Grysleida Rodríguez: "Llorando por hombres. Y el marido sufriendo por la colombiana. Increíble, Dios, lo que uno tiene que ver en estas redes sociales".

Se refieren al cantante urbano Anuel AA, quien en febrero pasado anunció que Yailin y él se habían separado, poco antes de que el 13 de marzo se convirtieran en padres de la niña Cattleya.

Pocos después el intérprete puertorriqueño de reguetón en un sorpresivo post reveló que es padre de una niña con la modelo colombiana Melissa Vallecilla.

Todo esta situación emocional alrededor de Yailín hace que sea centro de atención en la farándula y la mirada pública.

"Esa mujer está sufriendo tantas cosas juntas un vaivén de emociones, luchar con críticas, salir adelante con tu embarazo, enterarte que Anuel acepta su paternidad negada, que una figura acepte que salió con tu ex... salir adelante en tu carrera, muchas cosas juntas y demasiado por procesar, las mujeres echamos hacia adelante, así el mundo que imaginamos no era como pensábamos", postea el usuario Diademas_fantasy.

Moreli_r va en ese mismo tenor: "Imagino que se removieron muchos sentimientos con situaciones pasadas y tener la oportunidad de verla tan cerca", postea el usuario Moreli_r.

Para Yara lo vivido por la dominicana es la real receta para la llorar: "Depresión post-parto + divorcio + su cantante favorita". En ese tenor piensa Caramelo_dr.2630: "Ella está deprimida por eso fue que lloro".

Ana Demorisis le señala: "Mi hija, eso es el post parto, la vida sigue y tu hija te espera... Avanza, sigue tu carrera en la vida, nada es para siempre".

Sin dudas, los ataques contra Yailín se multiplican porque muchos creen que se trata de un show como parte de sacarle provecho a lo que sea.

También muchos entienden que no era necesario que Ana Gabriel pidiera disculpas porque la urbana no es conocida más allá de las fronteras dominicanas.

"Ella no tenía que volver a pedir perdón porque ¿esta cantante urbana es conocida a nivel mundial? Yo vivo en RD y esa cantante ni se oye. Ana Gabriel si es conocida en toda América".

Niberka de los Santos lo ve parecido: "A la verdad que en mi pais todos lo ven grandes dioses y esos artistas aquí ni caso le hacen en las calles y mira eso en primera plana de un periódico de RD".

Antony Pérez en esa onda pregunta: "Pero Yailin, ¿quién la conocía?, solo en el barrio de RD una artista de esa magnitud tiene por qué conocer a Yailin, dejen el coro, pero por favor, dizque disculparse, esto es grande".

Además, hay usuarios que la emprenden contra ella en lo personal. Desde el usuario Fashbonitilla postean: "La parida que no le interesa conectar con su hija, nada más vive de actividad en actividad, ponte a darle calor a la bebé".

Muchos alabaron la humildad de Ana Gabriel al tener ese gesto. Cecil Lora, por ejemplo, comenta que ella "es un ser humano totalmente educado que luego que la tal Yailin la ofendió hasta la saluda jajahahahaha, la educazione y la classe no se improvisan".

En defensa de Yailin también salieron decenas de usuarios ante los ataques en las redes sociales. Oliver Diaz asegura que ella "solo es súper fans de Ana Gabriel, dejen el odio por una de nosotros. No soy su fan ni nada de eso, pero ver cómo atacan a lo de su propia tierra ya es otro nivel de porquería.

Yadira sostiene que además de dolor "se llora por felicidad: "Dejen de ser tan envidiosos de por Dios, ella está en su momento, por eso es que sus bendiciones aún no ha llegado por el mal corazón que tienen… el momento de cada quien llega, la bendición de ella no quitará que se cumplan las de ustedes de por Dios, vivan y dejen vivir".

Josefina Blanc ofrece su parecer: "Es muy humilde de su parte sentir una admiración real por una cantante tan admirada a nivel mundial, como lo es Ana Gabriel. Lo que sucede es que la gente no te va a perdonar nunca el que tú te superes y llegues a conseguir algo en la vida. Esa muchacha para bien o para mal consiguió cambiar su condición económica y vive en mejores condiciones y la gente solo vive acabándola como si ella les hubiese matado la mamá o le hubiese quitado algo de su pertenencia. Ubíquense y dejen de ser tan malos de corazón".

Para Bélgica Nuñez se pregunta qué fue lo que hizo esa muchacha para que se le trate así. "Por más que trate de analizar no veo la razón, sabemos que es una figura pública, y que está expuesta a ciertas críticas, pero ya es una exageración. Espero que ella sea fuerte para resistir esos ataques, y que sepa hay personas que no aceptan los logros de los demás. Que Dios te bendiga Yailin, a ti y tu hija. Aquí tienes personas que te queremos y te apoyamos".

Elizabeth Santana llegó a la conclusión de que "en este país se vive de la envidia, la competencia, el ego y por eso es que muchos no crecen, pero ella ha dado ejemplo y sigue callando boca, la humildad nos hace grande y así es que se llega y ella está llegando".

Sicry Medina Feliciano ve los comentarios "y lo que me da es náuseas, tanta gente bruta y con falta de empatia, solo diré: estamos muy mal como sociedad, no sé cómo es que le tiran tanto odio a una persona que no les ha hecho nada y que no conocen, pero eso lo hace la falta de amor y la envidia".

Patria Cabrera también exhorta a que dejen el rencor: "A todas esas personas que tienen ese odio con Yailin que digan aquí públicamente ¿qué daño ella le ha hecho? A que nadie escribe nada porque no hay motivos. Este mundo se tiene que acabar. Si no me gusta tar personas o artista vamos a despotricar. Señores seamos más sensibles con nuestra raza y con el mundo. Para que sepan, a mi edad solo escuchó música de mis tiempos. Solo quiero que seamos más amable porque cada palabras que digamos en contras de alguien lastiman".

Cándida Juárez exhortó a los dominicanos a apoyar a Yailín: "Ella ha sido muy atacada por personas que no tienen moral alguna y odiada solo por ser natural y venir de un barrio humilde que le ha dado la oportunidad para expresar lo que en ese hermoso barrio humilde sucede. Yo por mi parte la apoyaré siendo su fan con cariño y respeto para ella su niña y su familia te adoramos sigue adelante".

Cecilia Camilo Batista tiene una lección aprendida y que aplica a este caso: "Lo que nadie ha observado es que Ana le pidió disculpas públicamente, cosa que nosotros que muchas veces ni en nuestra casa con los que nos conocen hacemos cuando ofendemos a alguien porque nos creemos la gran cosa".