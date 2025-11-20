Habilitan nuevas boletas para el concierto de Bad Bunny en Santo Domingo

A un día de iniciar la gira mundial “Debí tirar más fotos” del exponente urbano Bad Bunny, la productora Gamal Haché habilitó nuevas boletas para el esperado concierto, que contará con dos funciones en la República Dominicana.

La disponibilidad de nuevas entradas responde a la alta demanda y permitió ampliar la capacidad del espectáculo para que más fanáticos puedan asegurar su asistencia.

Como parte de esta actualización, se habilitaron secciones adicionales de boletas, entre ellas:

Nuevas localidades para Los Vecinos

Un área ampliada de Fan Zone

Nuevos espacios dentro de Special Guest

Estas opciones fueron incorporadas para ampliar la oferta y permitir que más personas puedan disfrutar de la experiencia. Las boletas están disponibles en la plataforma oficial de venta y pueden adquirirse con tarjetas de crédito o débito de cualquier banco.

El concierto, respaldado por marcas como Hennessy, Heineken, Ron Brugal, Visa y Banreservas, contará con una producción de alto nivel bajo el sello Gamal™️, prometiendo una experiencia visual y musical de clase mundial.