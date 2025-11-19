No habrá tercera función de Bad Bunny en RD por cuestiones de "logística", dice Gamal Haché

Después de su residencia “No me quiero ir de aquí” de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny iniciará su gira en República Dominicana con dos shows el 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El productor del evento Gamal Haché contó detalles de las funciones que ofrecerá el “Conejo malo” en el país y en las que tienen ocho meses trabajando.

Haché explicó que estos conciertos conllevan una gran producción y mucho tiempo de antelación, razón por la que, aunque el artista puertorriqueño hubiera querido realizar más funciones, no se hubiera podido.

“Bad Bunny hubiera podido hacer cinco Estadio Olímpico (…) pero por logística él no pudo haber hecho la tercera función”, aseguró el empresario artístico en entrevista en “Mujeres al borde radio”.

Gamal explicó que en el montaje de los conciertos hay 300 personas del equipo del intérprete de “Baile inolvidable” sumado a los que trabajan en la su empresa.

Sobre el show, dijo que no sabe si el denominado “Rey del pop” tendrá invitados.

Entre Gamal y Benito Antonio Martínez Ocasio existe una relación más allá de lo laboral, así lo mostró el productor dominicano, quien resaltó la sencillez del multipreamiado artista.

El escenario para las presentaciones del artista incluirán la icónica “Casita”.

La estructura, que representa una réplica inspirada en una casa típica de Puerto Rico, se hizo popular por ser parte de la residencia musical que el cantante ofreció en la isla durante dos meses.

Tras sus presentaciones en República Dominicana, Bad Bunny comienza su gira mundial el próximo y además, el protagonista del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026.

La última vez que el cantante se presentó en el país fue en 2022 con su gira “Un verano sin ti”. Lo hizo dos noches en el Estadio Olímpico.