Ramón Orlando: “Mucha gente me dice que si estoy loco por la celebración en el Olímpico” de sus 50 años de carrera

Ramón Orlando se está preparando con casi dos años de antelación para llenar el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en donde anunció celebrar sus 50 años de trayectoria musical.

El maestro de “Las mil maneras” quiere que las 50 mil personas que acudieron, durante cuatro días, a ver al grupo Aventura, el pasado diciembre (y el 5 de enero), se den cita el 23 de septiembre del 2026 en la propuesta del merenguero y sus compañeros de género.

“Mucha gente me dice que si estoy loco por querer celebrar en el Olímpico”, manifestó sobre los comentarios que circulan de gente extrañada de que se proponga tan titánica meta.

Durante su alocución, en una concurrida rueda de prensa, fue bien explícito y contundente. Expuso que desearía que el presidente Luis Abinader declare, ese miércoles (23 de septiembre 2026), día de fiesta, o al menos, que se trabaje hasta el mediodía para que la gente pueda llegar con tiempo al estadio.

También espera que las instituciones del estado no “le cierren las puertas” cuando vaya a buscar patrocinio para el gran evento artístico.

Sin embargo, para él lo más importante es que la gente que asista pague por su boleta, la que ya están a la venta desde mil pesos por persona.

SUS COLEGAS

El maestro Valoy también ha anunciado que ha contactado a todos sus compañeros artistas, merengueros, salseros y bachateros para que le acompañen a festejar.

En el banner publicitario, que reposaba detrás de él, en el bar Juan Locward del Teatro Nacional, mientras anunciaba el gran acontecimiento, se apreciaron los rostros de Milly Quezada, Sergio Vargas, Los Potros, Alex Bueno, Pochy Familia, Kinito Méndez, Fernando Villalona, Los Rosario, Rubby Pérez y otros tantos, que ya han confirmado su actuación en dicha celebración.

A Ramón se le preguntó por la ausencia de Juan Luis Guerra y si éste había sido invitado. A lo que respondió que no tenía el contacto telefónico de Juan Luis, que le permitiera llamarlo directamente para expresarle su deseo, de que esa noche el país estará de fiesta celebrando sus cinco décadas en la música. Lo mismo dijo Anthony Santos cuando le preguntaron sobre el bachatero.

“Tú sabes porque todos esos están ahí porque yo tengo sus números telefónicos y siempre hablamos e intercambiamos conversaciones”, dijo.

También reclamaron por la ausencia de Omega y Alá Jazá, intérpretes de la nueva generación merenguera.

En su respuesta el afamado pianista no descartó su presencia, al parecer, todavía el show está en proceso de producción y no tiene objeción en compartir con ellos su celebración. El artista aprovechó el escenario para recordar que fue el primero que le dijo al empresario Johnny Montaño, cuando le presentó el proyecto de Omega, que el merenguero con esa voz tan rara podría ser un palo, y no se equivocó.

“Mira, cuando yo le he llevado la idea a mis amigos merengueros de ir al Estadio Olímpico, algunos me han tildado de loco, pero yo que toco en los pueblos, en las fiestas patronales, y veo a los hijos del público que nos consumió de joven, gozando nuestro merengue, digo: el merengue es la mejor música del mundo, por eso yo he hablado tanto para que las emisoras de este país lo difunda”, expresó.

Michael Miguel Holguín, Lilubeth Vilera, Ramón Orlando y Judiz María Valoy cuando el artista recibió un reconocimiento durante el encuentro de prensa.

su convencimiento

Ramón Orlando cree en este proyecto, y por eso lo está trabajando con tiempo, aunque algunos le han dicho que celebre en el Jet Set, que es demasiada pretensión llenar el Olímpico, confiesa que en República Dominicana hay mucha gente que disfruta de la buena música. “Y que son fanaticos de todos eso monstruos que tú ves ahí”, dijo al referirse a los merengueros invitados. “Yo creo en este proyecto y tengo mucha fe en el público de este país”.

Una pregunta que nunca falta, es el consejo a la juventud, para hacerlo Ramón hizo una retrospectiva de los primeros años cuando su padre, el legendario músico Cuco Valoy llegó desde Manoguayabo a la capital, y no sabía leer ni escribir.

Relata que Cuco aprendió a leer y a escribir por su cuenta, pero también vio más allá. Se empeñó en que todos sus hijos estudiaran para garantizar el futuro.

Recuerda Ramón que teniendo 11 años su padre le preguntó si sabía cantar, al tararear una canción, Cuco lo envió al Conservatorio Nacional de Música a estudiar. Y ese es lo que recomienda a los jóvenes: formarse en un centro de altos estudios.

Así que aprovechó para hacerle un llamado a Dahian El Apechao, el joven dominicano que hizo el arreglo del merengue “Después de la playa”, canción con la que Bad Bunny cerraba su gira y se le vio cerrar los Grammy americano, el 2023.

“La educación es lo más importante, enseñar a la juventud que conozca lo que está haciendo. Me duele, que al día de hoy, Dahian El Apechao no estudie música. Le dije a Dahian: -tienes un talento demasiado grande, no te quedes haciendo lo que tú piensas, tú tienes para darle al mundo muchas cosas grandes”, se quejó Ramón.

El músico recordó también los tiempos en que la opción era obedecer a su padre si o si. “Cuando me dijeron vas a estudiar música yo no sabía lo que era eso, pero no tenía opción. Eran los tiempos de las pelas, mi papá tenía una psicóloga que se llamaba correa, con la que me daba una pela que me hacía pipí. Entonces Dahian es un fenómeno, pero como va hacer una obra, que después de 50 años el pueda tener un grupo de gente como ustedes ... Entonces mi consejo a la juventud es que sean músicos verdaderos, que sean gente de estudios, es importante que estudien”, apuntó.

LA CELEBRACión

“Como nunca antes, he celebrado un aniversario de mis años en la música. Me nace del corazón hablar con todos mis hermanos y amigos, la mayoría de los actores principales de la música de los últimos 50 años, y hacer un concierto en el que estemos todos juntos para compartir la música que ha tenido tantos y grandes éxitos durante todos estos años”, dijo.

Agregó: “No queríamos hacerlo en un lugar pequeño, ya que queremos que sea una fiesta para el pueblo, que todos se involucren, saluden y digan que están contentos con la historia que hemos hecho, y que nos juntemos todos”, expresó Ramón Orlando al dirigirse a la prensa e invitados.

El autor de múltiples éxitos, como “Las mil maneras”, “Te compro tu novia”, “No hay nadie más”, “El venao” y “Un día más”, invitó al público a celebrar su aniversario con una puesta en escena que recorrerá su trayectoria artística.

“Nuestra intención es hacer un gran evento, que tendrá boletas desde 1,000 pesos por persona, para que todo el pueblo pueda asistir, precisamente en el espacio más grande que tenemos para eventos multitudinarios: el Estadio Olímpico Félix Sánchez”, explicó.

Ramón Orlando reveló que tenía programado hacer la celebración este año 2025, pero las autoridades del Ministerio de Deportes le informaron que las instalaciones del Estadio Olímpico Félix Sánchez serían cerradas para optimizarlas y preservarlas de cara a la celebración en el país de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Santo Domingo del 26 de julio al 8 de agosto de 2026.